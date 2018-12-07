В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной в рамках фестиваля «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс для студентов с инвалидностью» проходили спортивные состязания. «Комсомолка» стала свидетелем, как студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья соревновались в прыжках, метании в цель, отжиманиях и прочих дисциплинах, выполнив нормативы ГТО.

С приветственным словом на открытии выступил ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин. Он особо подчеркнул важность спортивных состязаний такого уровня и выразил восхищение жизненной стойкостью спортсменов.

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Почетный гость фестиваля член паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе, мастер спорта России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Кожемякин в общении с корреспондентом нашего издания отметил:

– Лозунг фестиваля «Готов к труду и обороне» теперь распространяется и на людей с инвалидностью. Лица с ограниченными возможностями должны беспрепятственно получать образование, иметь возможность устроиться на хорошую, интересную работу, реализовать себя. Благодаря таким соревнованиям, которые тренируют не только силу, но и волю, многие ребята смогут добиться успеха.

Андрея Кожемякина поддержал еще один паралимпиец, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе и чемпион России 2018 года, Константин Гулевский. Он сам принял участие в нынешних соревнованиях и считает, что ребята-инвалиды не должны сидеть дома, замыкаться в себе. Они могут вести активный образ жизни, заниматься спортом. И такие соревнования – хорошая возможность проявить себя.

В торжественной обстановке победителям мартовского фестиваля ГТО были вручены награды, а выступления танцевального коллектива и чирлидеров стали украшением праздника.

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Отметим, что фестиваль ГТО проходит в Белгороде уже в третий раз. Растет как уровень его проведения, так и количество его участников и дисциплин.

Идейным вдохновителем фестиваля является старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории образовательных программ и технологий медицинской и фармацевтической промышленности Алексей Северин. Это он три года назад выступил с инициативой проведения подобного мероприятия так как сам хорошо знаком с проблемами лиц с ограниченными возможностями.

Три года назад Алексей предложил идею проведения фестиваля ректору БелГУ, идея была поддержана, и в том же году состоялись первые состязания. Количество участников того первого фестиваля немногим превышало 30 человек, а в нынешних соревнованиях их уже более сотни. Этот факт убедительно свидетельствует, что у фестиваля – большое будущее.