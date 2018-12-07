2018-12-07T20:26:29+03:00
Общество

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»

Молодые люди соревновались в прыжках, метании в цель, отжиманиях и прочих дисциплинах, сдав нормы ГТО
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
Изменить размер текста:

В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной в рамках фестиваля «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс для студентов с инвалидностью» проходили спортивные состязания. «Комсомолка» стала свидетелем, как студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья соревновались в прыжках, метании в цель, отжиманиях и прочих дисциплинах, выполнив нормативы ГТО.

С приветственным словом на открытии выступил ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин. Он особо подчеркнул важность спортивных состязаний такого уровня и выразил восхищение жизненной стойкостью спортсменов.

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!» Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Почетный гость фестиваля член паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе, мастер спорта России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Кожемякин в общении с корреспондентом нашего издания отметил:

– Лозунг фестиваля «Готов к труду и обороне» теперь распространяется и на людей с инвалидностью. Лица с ограниченными возможностями должны беспрепятственно получать образование, иметь возможность устроиться на хорошую, интересную работу, реализовать себя. Благодаря таким соревнованиям, которые тренируют не только силу, но и волю, многие ребята смогут добиться успеха.

Андрея Кожемякина поддержал еще один паралимпиец, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе и чемпион России 2018 года, Константин Гулевский. Он сам принял участие в нынешних соревнованиях и считает, что ребята-инвалиды не должны сидеть дома, замыкаться в себе. Они могут вести активный образ жизни, заниматься спортом. И такие соревнования – хорошая возможность проявить себя.

В торжественной обстановке победителям мартовского фестиваля ГТО были вручены награды, а выступления танцевального коллектива и чирлидеров стали украшением праздника.

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!» Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Белгородские студенты-инвалиды взяли на вооружение лозунг «Готов к труду и обороне!»Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Отметим, что фестиваль ГТО проходит в Белгороде уже в третий раз. Растет как уровень его проведения, так и количество его участников и дисциплин.

Идейным вдохновителем фестиваля является старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории образовательных программ и технологий медицинской и фармацевтической промышленности Алексей Северин. Это он три года назад выступил с инициативой проведения подобного мероприятия так как сам хорошо знаком с проблемами лиц с ограниченными возможностями.

Три года назад Алексей предложил идею проведения фестиваля ректору БелГУ, идея была поддержана, и в том же году состоялись первые состязания. Количество участников того первого фестиваля немногим превышало 30 человек, а в нынешних соревнованиях их уже более сотни. Этот факт убедительно свидетельствует, что у фестиваля – большое будущее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
Сегодня дочернее предприятие группы «Россети» в ЦФО подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации
На уборку снега в Белгороде вышли105 снегоуборочных машин и 307 рабочих
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
То снег, то дождь – на выходных белгородцев ожидает сырая погода
«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса
В районе Белгородского автовокзала из-за снега оборвало провода троллейбуса
В Белгородской области автоинспектор получил благодарность за вклад в развитие волонтерского движения
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
Жительница Белгородской области ударила сожителя ножом и лечила, пока он не умер
Белгородцев приглашают на открытие солнечной выставки Григория Новикова
Староосколец ошибся и вместо обидчика матери выстрелил в другого мужчину
Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка
В Белгородском районе пожар в сенохранилище тушили 4 часа
Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны
Староосколец, угнавший ради подруги «КамАЗ» с песком, вновь попал под статью из-за любви
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге
Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»