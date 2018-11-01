2018-11-01T16:37:29+03:00
Общество

Белгородский майор полиции Александр Толмачев вступил в борьбу за звание лучшего народного участкового России

Стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый» на сайте «Комсомольская правда»
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Толмачев. Фото ГУ МВД России по Белгородской области.Александр Толмачев. Фото ГУ МВД России по Белгородской области.
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1 ноября вступил в завершающую фазу ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый-2018». Белгородскую область в конкурсе представляет майор полиции из Ракитного Александр Толмачев.

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» за Александра Толмачева проголосовало наибольшее количество человек. Он набрал 4657 голосов.

В органах внутренних дел Александр служит уже 18 лет. 12 из них - в должности участкового уполномоченного. Был приятно удивлен тем фактом, что его поддержало так много людей. Такое доверие обязывает работать с еще большей отдачей, считает Александр.

В своей работе главным считает установить доверительные отношения с теми людьми, покой которых он должен обеспечить. И не погони и задержания работе участкового самое важное, уверен Александр. За 12 лет и супругов приходилось примерять, и соседей. В проблемы каждого Александр вникал внимательно, разбираясь с каждым случаем. А по-другому нельзя, ведь работа участкового протекает на глазах сограждан.

У Александра Толмачева впереди самый ответственный этап. Майор полиции из Ракитного поборется за звание «Народного участкового» страны. С сегодняшнего дня вы можете поддержать Александра Толмачева в борьбе за звание лучшего участкового страны и отдать за него свой голос. Завершится конкурс 10 ноября. Победителя наградят 16 числа.

Подробная информация о всех финалистах размещена в специальном разделе на нашем сайте kp.ru.

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