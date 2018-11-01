Чудо рождения: ощущение счастья

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-01T16:52:24+03:00

Дети – цветы жизни. Если исключить прямую аналогию с благоухающим садом, то малыш точно раскрасит жизнь вашей семьи в яркие, удивительные по своей насыщенности цвета

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Вы готовы стать родителями? Тогда самое время проконсультироваться со специалистами, которые вот уже не один год поддерживают белгородцев в ходе этого ответственного и радостного процесса.

ГОТОВИМСЯ К БЕРЕМЕННОСТИ ВМЕСТЕ

Как утверждают медицинские работники, важно не только соблюдать некие полезные правила во время беременности, но и всерьез озадачиться процессом подготовки обоих родителей к процессу зачатия. Ведь здоровый малыш – это, в первую очередь, ответственность родителей. Все тонкости нам рассказали в Областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №8 города Белгорода».

- Мало кто серьезно относится к подготовке к беременности. Если основательно подойти к ее планированию, со всеми необходимыми обследованиями и процедурами, то нужно начинать как минимум за год, - обращает внимание читателей заведующая женской консультацией поликлиники, врач акушер-гинеколог Маргарита Сердечная.

При правильной подготовке к беременности муж и жена примерно за год должны начать обследоваться, пропить необходимые витамины и минералы, чтобы запасти организм всем необходимым для развития плода, рассказывает Маргарита Игоревна. Важно пойти обследование на специнфекции. Если их не выявить и не вылечить до беременности – в дальнейшем они могут спровоцировать выкидыш или замирание плода. Все препараты, а особенно антибиотики, не нужны ребенку, они для него опасны, могут возникнуть обострения, как на ранних, так и на поздних сроках. - Поэтому очень важно семейную пару обследовать одновременно – специалисты поликлиники №8 будут рады создать для белгородцев максимально комфортные условия для подготовки к чуду рождения малыша.

- Сейчас много детей рождается недоношенными - все из-за недостаточного обследования будущих мам, их неподготовленности, - поясняет акушер-гинеколог. - Много преждевременных родов, высокий риск ВУИ (внутриутробной инфекции). Сейчас девушки рано начинают вести половую жизнь, совершенно не задумываются о мерах предохранения, часто меняют партнеров. Приходится молодым женщинам все подробно объяснять и о контрацепции, и вообще о здоровье, о правильном питании, вредных привычках, пользе спорта…

Чтобы помочь белгородцам создать здоровую семью, в поликлинике №8 работает Школа матерей: специалисты читают лекции для беременных и для тех, кто только планирует создать семью. Разговоры ведутся на разные темы: подготовка к беременности; психоэмоциональное состояние - как беременная женщина должна воспринимать свое положение и себя саму; как вести себя с ребенком, пока он еще не родился; о вреде алкоголя и курения; вынашивание малыша и подготовка к родам, а также многие другие.

Проводится и курс молодых мам: вместе с медицинскими работниками женщины пеленают, кормят, купают и познают еще множество важных нюансов ухода за своим крохой. Маргарита Игоревна сетует, что участие семейной пары в зарождении семьи должно быть обоюдным. Более того, осознание того, что он стал отцом, к мужчине иногда приходит гораздо позже, чем произошли роды…

БУДУЩЕЙ МАМЕ - ВСЯ НЕЖНОСТЬ!

Когда все подготовительные работы закончились и в скором времени в семье ожидается прибавление – прямая дорога к медицинским работникам. Желательно уже на 8-й неделе встать на учет, не забыв принести доктору все результаты исследований, сделанных в ходе подготовки к зачатию. Таким образом, врач оценит состояние здоровья будущей мамы и, в случае необходимости, назначит дополнительные консультации узких специалистов.

Маргарита Сердечная: "К каждой женщине – особый подход!"Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Главное помнить: к беременной женщине нужно относиться особенно бережно, окружить нежностью, оградить от вирусов и простуд, - подчеркивает Маргарита Сердечная. - Есть женщины, которые халатно относятся к своему положению. Например, продолжают курить. Приходится объяснять, какой вред наносит никотин внутриутробному развитию плода. Что может возникнуть гипоксия плода, может пострадать плацента, ребенок не получит все полезное от мамы. К сожалению, не всегда будущие мамы это понимают. А, между тем, впереди и у нее, и у доктора – месяцы кропотливой, достаточно сложной работы…

Напомним, что согласно Приказу Минздрава РФ о порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», помимо обследования и анализов, расписывается и правильный рацион питания – полезная пища, насыщенная белками, не соленая, не копченая, не жирная. Нужно строго следить за весом, мышцы должны быть в тонусе. Поддерживать в организме нормальное содержание минералов, железа, кальция и тому подобного. Важно также выяснить, какие препараты принимает или принимала женщина до беременности, и с какой целью. Резко все отменять нельзя, чтобы не было побочных эффектов.

- К каждой женщине – особый подход! Таков девиз специалистов нашей поликлиники. Будущая мама должна беречь себя, а мы обязаны ей в этом помочь, - уверена Маргарита Игоревна. - Даже если во время беременности из-за стрессов ничего не произошло, может выявиться после родов. Всем врачам нашей консультации на планерках говорю, что работы много, женщин много и все они своеобразные, но нужно стараться найти подход к каждой, уделить время, даже просто поговорить, чтобы снять состояние напряженности. Мы должны создавать благоприятную обстановку, улыбаться, быть дружелюбными, подавать пример спокойствия и уверенности. Все-таки, мы для женщин - второй дом, ведь мы вместе с ними вынашиваем ребенка. Признаюсь честно: когда мамочка звонит и рассказывает, что она родила и у них с малышом все хорошо – я испытываю настоящее ощущение счастья.

Добро пожаловать в белгородскую поликлинику №8!

г. Белгород, ул. Есенина, 48 Б

регистратура: 8 (7722) 78-18-48

ПРИЕМ ВЕДУТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕДЯТ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БУДУЩЕЙ МАМЫ

БУДЬ В КУРСЕ!

Беременная женщина, так же как и мама уже появившегося на свет малыша имеет право на разного рода выплаты. Что можно получить в Белгородской области?

1. Единовременные выплаты:

при постановке на учет в медучреждениях на раннем сроке беременности (до 12 недель) – 628,47 руб.;

пособие беременной жене военнослужащего срочной службы – 26 539, 76 руб.;

пособие по беременности и родам – 51 380,38 руб. (при МРОТ);

при рождении ребенка – 16 759,09 руб.

2. Ежемесячные выплаты:

по уходу за ребенком до 1,5 лет – на первого ребенка 3 142,33 руб. (минимум для неработающих), 4 465,20 руб. (минимум для работающих), а на второго и последующих детей – 6 284,65 руб.;

на ребенка военнослужащего по призыву (до 3 лет) – 11 374,18 руб.

3. Региональное ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет или до 18 лет при его очном обучении):

290 рублей - стандартный размер;

440 рублей - на ребенка из многодетной семьи;

580 рублей - на детей матерей-одиночек;

650 рублей - на детей военнослужащих-срочников;

1 280 рублей - на детей-инвалидов и тех, чьи родители разыскиваются из-за неуплаты алиментов;

5 900 рублей - на детей-инвалидов у матери-одиночки.

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