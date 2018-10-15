2018-10-15T12:57:27+03:00
Общество

В Белгороде прошел VII городской Фестиваль туризма

Мероприятие, призванное развивать и популяризировать туристические и экскурсионные программы в области, прошло в парке Победы
Сергей Чичерин
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фото: Сергей Чичерин.фото: Сергей Чичерин.
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В культурно-спортивной программе фестиваля приняли участие студенты факультетов туризма и гостиничного дела главных белгородских вузов. В праздничных мероприятиях, концерте, квестах и конкурсах поучаствовало 6 команд. Ребята представили яркие визитки и необычные творческие выступления. Национальные песни, танцы и даже дефиле подарили зрителям Землячества Африки, Латинской Америки, Узбекистана, Афганистана, Армении и Колумбии. Белгород представила хоровая группа песни и танца «Везелица», хоровой ансамбль «Русь».

фото: Сергей Чичерин.

фото: Сергей Чичерин.

На выставке под открытым небом иностранные студенты из Ирана, Китая, Вьетнама и других стран рассказали о своем быте и культурной жизни, открыв вниманию всех желающих мини-экспозиции. На такой импровизированной выставке гости получили уникальный шанс узнать много нового о важных исторических фактах, культурных памятниках и реликвиях народов мира. Любой из посетителей фестиваля мог послушать рассказ о каждой из представленных стран.

фото: Сергей Чичерин.

фото: Сергей Чичерин.

Центральным событием стали «Большие туристические игры» с участием студенчества БелГУ, БГИИК и БУКЭП, прошедшие в 3 этапа. В первом командам предстояло пересечь туристическую полосу препятствий, а во втором – пройти эстафету по установке и разбору палатки с участием инструктора, и на конец, - пройти гонки на байдарках по реке Северский Донец. Несмотря на все сложности, потерянные весла и открытые мешки для палаток, ребята достойно справились со спортивными испытаниями.

фото: Сергей Чичерин.

фото: Сергей Чичерин.

В интеллектуальном конкурсе участникам предложили проверить свои знания о Белгороде. Представители команд ответили, в каком году была образована Белгородская область и какая самая протяженная река Белгорода. Особый творческий взгляд оценили в конкурсе рекламных видеороликов «Белгород удивляет!». По замыслу организаторов, мини-фильмы должны вызывать желание приехать на Белгородчину. Конкурс ориентирован на соцсети, а лучшие работы выложат в Instagram.

фото: Сергей Чичерин.

фото: Сергей Чичерин.

Завершила фестиваль «Своя игра» с вопросами о национальных памятниках, природных заповедниках, музеях, а также о культурной жизни Белгорода.На протяжении трех раундов в оживленной командной борьбе представители показали глубокие знания краеведения, географии и туризма.

Лидером и обладателем I места «Туристических игр» стала команда БелГУ, победно выйдя на сцену под композицию «We will rock you». Победителям вручили ценные призы и сертификаты от спонсоров.

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