Белгородский облсуд признал верным размер арендной платы для Центрального парка

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-10T17:32:19+03:00

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Первые два заседания по этому делу состоялись в начале и в конце сентября. Третье заседание разбилось на два дня с перерывом – 5 и 9 октября. Напомним, суть претензии «Геопарка» сводится к оспариванию результатов кадастровой оценки 2014 года. По ее итогам размер арендной платы на один из земельных участков Центрального парка площадью 61 518 квадратных метров с 1 января 2015 года возрос в 3 000 раз.

Центральный парк.Фото: Максим АЛТУХОВ

Представители истца считают, что кадастровая оценка, осуществленная воронежской компанией «Земельные ресурсы», неверна. Согласно результатам массовой оценке 2014 года, спорный земельный участок был отнесен к восьмому виду разрешенного использования (зоны рекреаций), по которому его кадастровая стоимость превысила более 80 миллионов рублей. Представители «Геопарка» настаивают, что должен быть 14 вид разрешенного использования (особо охраняемые территории), исходя из этого, кадастровая стоимость будет около 28 000 рублей, как это было до 1 января 2015 года. Документы о результатах прошлой кадастровой оценки были предоставлены суду.

Перед началом последнего заседания сторона истца ходатайствовала о привлечении к участию в деле управление ФАС по Белгородской области. Цель этого - разъяснить суду, нет ли нарушения в установлении такой арендной платы от горадминистрации Закона о конкуренции, когда умышленно создаются дискриминационные условия по сравнению с другими участниками рынка. Однако судья ходатайство отклонил, сославшись на то, что привлечь можно было в том случае, если бы это затрагивало или ущемляло интересы самого УФАС.

Центральный парк.Фото: Максим АЛТУХОВ

Представители «Геопарка» вновь напомнили суду, что статус «особо охраняемые территории» был закреплен за этим участком постановлением горадминстрации № 146. В ответ на это, представители мэрии объяснили, что это было сделано для того, чтобы оградить эти участки от использования их в других целях: жилищного и промышленного строительства и другой хозяйственной деятельности. Это не помешало самой администрации изменить границы Центрального парка и разрешить строительство многоэтажных жилых домов и развлекательного комплекса. Также они приводят один из пунктов этого же постановления, в котором все пять земельных участков парка отведены в категорию «территория рекреационного назначения».

По мнению представителей ответчика, в постановлении определен только режим использования, а вид использования установлен в договоре об аренде между горадминистрацией и «Геопарком», в котором также указано рекреационное направление.

Также представители мэрии обратили внимание суда, что на данном участке находятся сооружения и здания (аттракционы, роллердром и кассы) и с него компания получает коммерческую выгоду. Представители истца представили суду список из 197 подобных участков, на которых, в том числе, расположен зоопарк, Динопарк, Пикник-парк, и только один из них – спорный участок – отнесен к дорогой восьмой группе использования. Также, как отметили представители «Геопарка», вход на территорию многих объектов, расположенных на этих участках, платный, в отличие от Центрального парка.

Центральный парк.Фото: Максим АЛТУХОВ

В распоряжении суда поступила выписка из Единого государственного реестра, судя по которой на этом участке не расположены здания и сооружения. Это противоречит с теми сведениями, которыми пользовались «Земельные ресурсы» при определении кадастровой стоимости. Также, по мнению истца, эта компания пользовалась техническими рекомендациями, которые на тот момент уже утратили силу.

В итоге, выслушав все доводы сторон, суд вынес решение отказать в удовлетворении административного иска компании «Геопарк». Как отметил руководитель компании Александр Каракулов, это решение будет обжаловано в установленном порядке, также готовится соответствующее обращение в прокуратуру области и антимонопольное ведомство.