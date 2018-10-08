2018-10-08T17:03:12+03:00
Общество

Белгородец открыл российский этап эстафеты огня Универсиады-2019

Эстафета стартовала в Международный день студенческого спорта в Италии: огонь Универсиады был зажжен в Турине
Екатерина ПАПАКИНАМаксим АЛТУХОВ
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Факелоносец посвятил свое участие в эстафете землякам и родным.Факелоносец посвятил свое участие в эстафете землякам и родным.Фото: из личного архива героя публикации.
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После этого факелоносцы разлетелись в разные уголки планеты: лучшие представители своих стран пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Стартовал и российский этап эстафеты. Огонь по улицам Москвы на протяжении 7,5 км пронесли 57 факелоносцев, среди которых Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Приятно, что в это число вошел выпускник БелГУ, трехкратный чемпион России и чемпион мира по пауэрлифтингу Игорь Мирошниченко - для того, чтобы попасть в число факелоносцев, он принял участие в конкурсе, объявленный в начале года.Сейчас Игорь является членом Волоконовского и Белгородского землячества в Москве, аспирантом Юридического института РУДН, руководителем федеральных проектов Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Свои 250 метров он пробежал с Фрунзенской на Лужнецкую набережную.

Эстафета огня Универсиады-2019 пройдет в 30 городах нашей страны. Фото: из личного архива героя публикации.

Эстафета огня Универсиады-2019 пройдет в 30 городах нашей страны.Фото: из личного архива героя публикации.

- Быть факелоносцем огромная честь и ответственность! Волнения не было совсем, но был потрясающий драйв от участия в этом грандиозном событии, - делится эмоциями Игорь. - А посвящаю я этот эстафетный огонь всем нашим землякам, моим родным и друзьям, которые, не смотря на расстояния, всегда рядом. Я очень хочу быть полезным своей стране, чтобы мой личный пример помог вовлечь в спорт как можно больше людей.

Из Москвы огонь Зимней универсиады 2019 отправился в Калининград, а потом в Симферополь. В целом, в российском графике путешествия огня 30 городов. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске – столице Студенческих игр. Напомним, Россия впервые принимает Зимнюю универсиаду.

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