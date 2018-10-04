2018-10-04T15:55:23+03:00
Общество

Белгородский детский балет «МАРИДАНС» вновь стал чемпионом мира

Юные танцоры «МАРИДАНС» завоевали титул Чемпионов мира по танцевальному шоу на официальном турнире международной танцевальной организации в Праге
Максим АЛТУХОВ
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фото: архив "МАРИДАНС"фото: архив "МАРИДАНС"
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Более 1800 лучших танцоров из 24 стран мира с 26 по 30 сентября боролись за звание чемпионов. В составе сборной России 47 белгородцев, воспитанников студии и балета MARIDANS под руководством Марины Дегтяревой, завоевали шесть главных наград чемпионата мира – 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.

фото: архив "МАРИДАНС"

фото: архив "МАРИДАНС"

Невероятная постановка Марины Дегтяревой "Миллион мечтаний" принесла золото сборной России в самой престижной детской номинации и не оставила шансов участникам из других стран мира. Серебро в этой номинации у команды из Канады, а бронза у танцоров из Белоруссии. Кроме того, детский балет MARIDANS завоевал серебро и бронзу в номинации малые группы с номерами "Джаз бэнд" и "Аллилуйя". А вице-чемпионами мира среди детских дуэтов стали также воспитанники коллектива - Кристина Макаренко и Ирина Ковалева.

Одной из лучших солисток, вошедшей в тройку призеров, со всего мира стала Арина Якименко - бронзовый призер чемпионата мира. Превосходное исполнение и хореография, эмоциональная подача принесли Арине и команде – бронзу. В номинации юниоры малые группы MARIDANS завоевал бронзу с номером "когда мы были молоды". Необыкновенная история о взрослении и детских воспоминаниях, молодости. Номер "Чужие люди" стал одним из запоминающихся номеров чемпионата мира. Неповторимый и проникновенный, он принес белгородскому MARIDANS 4 место, уступив танцовщикам из Словении и Финляндии. 5 место в малых группах у номера с потрясающей энергетикой "Легенда".

фото: архив "МАРИДАНС"

фото: архив "МАРИДАНС"

Финалистами Чемпионата мира стали Ксения Сорокина в номинации соло 6 место, Степан Писаненко стал 4-м среди солистов, Ксения Сорокина и Полина Солодовникова с дуэтом завоевали 6 место, а Николай Старинцев и Елена Борисенко впервые, выступив во взрослой номинации в дуэтах, завоевали 4 место. Егор Дегтярев и Амина Шилова принесли команде 7 место в номинации дуэты юниоры. В каждой номинации чемпионата мира в Праге за звание победителя боролись до 50 номеров и солистов. Для выхода в финал танцоры со всего мира проходили отборочные туры и полуфиналы.

фото: архив "МАРИДАНС"

фото: архив "МАРИДАНС"

Высокий уровень подготовки белгородских танцоров позволил MARIDANS стоять на высших ступенях почета Чемпионата. Всего коллектив представил 17 номеров из которых почти все дошли до финала. С успешным дебютом выступили сольно Николай Старинцев, Егор Дегтярев, Ирина Ковалева и Амина Шилова.

В рамках Чемпионата мира в Праге, состоялось заседание Международного Комитета по танцевальному шоу, где Марина Дегтярева была официальным представителем от России. На комитете поднимались актуальные вопросы по развитию и продвижению танцевального искусства в мире, единения стран.

фото: архив "МАРИДАНС"

фото: архив "МАРИДАНС"

В этом году белгородскому MARIDANS исполняется 20 лет. Коллектив является узнаваемым танцевальным брэндом, признанным во все мире. Коллектив активно участвует в жизни белгородского региона и России, развивается и поддерживает талантливых детей и молодежь. Более 12 лет MARIDANS базируется в УСК Хоркиной и активно участвует в творческой жизни БелГУ. Победы и награды на Чемпионате мира позволяют воспитывать новое творческое поколение будущих студентов, прославляющих Россию.

MARIDANS является девяти кратным чемпионом мира в детях, юниорах и взрослых. Коллектив неоднократно доказывал свой высокий уровень и является одним из мировых лидеров и законодателем в мире танцевального шоу. Увидеть чемпионские номера и лучшие постановки коллектива можно в ноябре на юбилейном концерте "Миллион мечтаний MARIDANS", который состоится 17 ноября в МКЦ БелГУ.

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