Большинство пострадавших белгородцев сами отдали деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-04T10:52:14+03:00

С начала года в Белгородской области возбуждено 311 уголовных дел по фактам хищения денежных средств дистанционным способом

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Как отметил на вчерашнем брифинге заместитель начальника областного УМВД – начальник полиции Владимир Жигайло, с начала года мошенничество составило 12 % от всех регистрируемых преступлений (784 случая). И это на 15 % процентов меньше, чем за подобный период прошлого года, однако проблема по-прежнему остается злободневной. Наиболее активно действуют мошенники в Белгороде и Белгородском районе, на территории Шебекинского и Валуйского районов, Старооскольского и Губкинского городских округов.

На брифинге были озвучены несколько распространенных дистанционных форм присвоения денежных средств обманным путем.

1. Звонят и сообщают, что у родственника неприятности (попал в ДТП, задержан полицией, в медучреждение, стал участником драки) и для решения проблемы необходимо передать определенную сумму денег на банковский счет, номер телефона или посреднику;

2. Сообщают, что банковская карта заблокирована, и для разблокировки необходимо сообщить какие-либо пароли, либо пройти к банкомату и ввести определенные комбинации цифр;

3. Звонят, представляясь сотрудником правоохранительных органов, и предлагают компенсацию за ранее приобретенные якобы некачественные товары: БАДы, лекарства и медприборы;

4. Просят перевести деньги, чтобы получить якобы выигранный в лотерею приз;

5. Лже-продавец с сайта бесплатных объявлений просит внести задаток путем перечисления денег с предоставлением цифр с обратной стороны банковской карты и поступившим в СМС-сообщении кодом;

6. Предлагают услугу по снятию порчи и для проведения ритуала просят передать имеющиеся в наличии деньги или ценности;

7. Сообщают, что ожидается денежная реформа (!!!), и предлагают обменять деньги на купюры нового образца

8. Обращаются в соцсетях со взломанного аккаунта знакомого и просят оказать материальную помощь.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Также, по словам начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий Егора Великоречина, мошенники научились похищать сбережения граждан, используя различные вредоносные программы. Не допустить попадания в гаджет опасного вируса можно, если не переходить по подозрительным ссылкам и установить антивирусную защиту.

Как было сказано на брифинге, большинство подобных преступлений совершаются из-за беспечности самих потерпевших. Иногда доходит до курьезных случаев. Житель одного из районов области, для того чтобы получить якобы компенсацию в размере 500 тысяч рублей за приобретенные средства для похудения под различными предлогами перевел мошенникам 611 тысяч рублей.

- Люди сами отдают деньги либо допускают в отношении себя противоправные действия. И часто, даже зная о методах мошенничества, все равно попадают на уловки злоумышленников. Практически в половине случаев граждане сами идут на контакт, дают свои персональные данные, номера банковских карт и счетов. За этот год уже более 20 млн рублей ушло в руки преступников, - отметил Владимир Жигайло.

Участники брифинга сошлись на мнении, что самое главное для борьбы с такого рода преступлениями – это профилактика.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Уровень раскрытия и возмещения ущерба по данным преступлений недостаточно высокий. Однако наработана практика по задержанию злоумышленников, находящихся за пределами нашего региона, и являющимися жителями нашей области. В этом году было раскрыто 61 преступление, по некоторым из которых приговоры уже вступили в силу, как связанные с лишением свободы, так и штрафами. 21 дело еще находится на рассмотрении в судах, - отметил Юрий Баранов.

Больше половины случаев, выявленных в этом году, связаны с проведением различных операций с банковскими картами под предлогом внесения денежных средств в счет оплаты за приобретенные товары в Интернете. Так, предприниматель из Белгородского района увидел информацию на одном из известных сайтов бесплатных объявлений о продаже автомобиля по заниженным ценам. Не проверив данные о покупателе, он перевел 800 тысяч рублей, не получив ничего.

По его словам, только за вчерашний день зафиксировано 2 преступления, связанных с дистанционными мошенническими схемами. Одно из них произошло в Белгороде и связано с оказанием содействия в получении кредита. Второй случай прошел по популярной на сегодня схеме, когда через взломанный аккаунт в соцсетях от лица знакомого просят оказать денежную помощь.