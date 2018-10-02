Каждый житель Белгородского зоопарка - личность

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-02T12:42:30+03:00

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Ракета привела 5 щенков, у европейской лани – 4 малыша

Енот-полоскун по кличке «Ракета» деловито снует по клетке. Еще бы – столько забот, ведь в этом сезоне она привела 5 щенков. «Каждый зверь, - утверждает директор зоопарка Николай Белов, - личность. У каждого свой характер, свои привычки. И нужно с этим считаться. Я работаю в зоопарке уже больше 30 лет и знаю – животные порой гораздо мудрее, чем люди, они никогда не сделают ничего лишнего. Прикоснитесь к живой природе, не вредя ей! »

Директор белгородского зоопарка Николай Белов.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тех посетителей, кто приходит с мыслью посмотреть, как звери резвятся, кувыркаются, может постигнуть разочарование. В зоопарке тем, кто хочет увидеть какие-то трюки с животными, советуют идти в цирк. А здесь стараются создать среду обитания максимально приближенную к естественным условиям дикой природы. И судя по тому, сколько зверей в этом сезоне привели детенышей, это служащим зоопарка удается.

У клетки европейской лани собрались дети. Рассматривают четырех новых малышей. Они лежат рядом с мамой. Папа чуть подальше, на голове красуются новые рога. В конце апреля, сбросив старые, он практически не отличался от самок, разве что более крупным размером.

То, что животные привели потомство (в этом сезоне в зоопарке бум рождаемости детенышей), свидетельствует о хороших условиях их содержания. Что, конечно, не может не радовать.

Знакомство с животным миром Белогорья.Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Все звери, которые сегодня представлены в зоопарке, рождены в неволе, – объясняет директор. – Те посетители, кто сокрушается по поводу содержания их в вольерах, просто не понимают, что в дикой среде эти животные быстро погибнут».

При этом в Белгородском зоопарке работают проекты по восстановлению популяции, к примеру, некоторых видов птиц. Эта крайне кропотливая и сложная работа требует умелых специалистов и немалых средств. Но главное, она ведется неравнодушными людьми.

Изысканный бродит жираф…

У вольера жирафа по кличке Сафари всегда полно ребятни. Он охотно дает себя сфотографировать, ни на минуту не отвлекаясь от еды. В природе жирафы добывают себе еду в верхушках деревьев, вот и здесь аккуратно увязанные снопики веточек подвешивают повыше, чтобы животное могло чувствовать себя комфортно. Сафарик еще маленький, чуть выше двух метров. Его привезли в зоопарк всего несколько месяцев назад из Калининграда. И веселый, игривый нрав жирафа привлекает не только ребятню, но и посетителей постарше.

Много посетителей и в павильоне экзотариума с лемурами, обезьянками, крокодилом, питонами и другими животными, которым требуется более теплый климат. Стекло вольера с крокодилом, к примеру, наполовину запотело, там поддерживают температуру повыше. Но даже сквозь туманную дымку видны мощь и сила этого животного. Неподвижны ящерицы-игуаны, так и не разберешь, кто кого рассматривает. Рядом вольер с питоном по кличке Ася. Все сто с лишним килограмм Аси преспокойненько лежат на виду. Лемур застыл в стойке, а рядом щебечут попугайчики всех мыслимых и немыслимых расцветок. Фотографировать можно, но только без вспышки, чтобы не тревожить обитателей экзотариума.

Есть контакт!

У тундрового волка на днях появилась подруга.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Конечно, зверей нельзя кормить и трогать. Правилами это строго запрещено. Но только не на «Бабушкином дворике», где специально для любителей погладить животное содержат козочек и морских свинок. Здесь же можно купить специальный корм, чтобы их покормить.

Именно со знакомства с привычными нам видами животных начинается обширная экспозиция зоопарка. Здесь понимаешь насколько разнообразен животный мир Белогорья. Рядом с нами живут белка, лиса, европейский волк, лось, енотовидная собака, барсук, лесной хорек. А сколько в нашем регионе птиц, которых, как и животных, в дикой природе непросто увидеть. Но в Белгородском зоопарке для них созданы удобные просторные вольеры, так что любоваться птицами Белогорья можно столько, сколько пожелаете.

Мы отдыхаем здесь душой

Так отозвалась о посещении зоопарка немолодая пара белгородцев. Они приходят пообщаться с животными уже не в первый раз.

- Здесь и люди, и звери чувствуют себя комфортно. Мы отдыхаем душой от городской суеты, приходим, чтобы пообщаться с природой. Нам всем есть чему у нее поучиться.

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