В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-24T12:41:05+03:00

В Белгородской государственной филармонии с 21 по 23 проходил третий арт-фестиваль молодежного искусства

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Белгородцы целый год ожидали возвращения масштабного и красочного праздника, объединяющего поэтов, танцоров, режиссеров, художников и актеров со всего мира. Организаторы смогли удивить новым форматом и в этом году. Программа «Этажей» была построена последовательно, так, чтобы никто не смог пропустить ни одного события.

Искусство всех направлений

Открыл фестиваль молодой композитор и пианист Кирилл Рихтер и камерный оркестр Mezzo Music под руководством Натальи Боровик. Гости насладились экспрессивной музыкой, в которую композитор вложил свои образы и фантазии на тему хроноса, космоса и бесконечности.

Сразу после в Music-hall Алексей Курбатов отрыл выставку своих графических работ. Они были выполнены в стиле «мягкий кубизм». На суд зрителя представили целую серию портретов известных людей: актеров, политиков и ученых.

А затем на поэтическом концерте «Время отклика» гости из Санкт-Петербурга и Москвы заставили зрителей задуматься над простыми вопросами: «Кто ты?», «Что видишь?», «Думаешь взрослый?». Молодые поэты Павел Крузенштерн, Алена Синица и Алексей Климон представили и свои ответы, конечно же, в стихах.

Волшебный мир органа

фото: Ирина Подзолкова.

Изюминкой первого дня стало выступление еще одного молодого композитора – Тимура Халиуллина. Его концерт «No BACH» состоял из сочинений композиторов XXI века. Маэстро переложил на орган саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря» и «Interstellar». В процессе Тимур рассказывал зрителям о тонкостях игры на органе. Например, у органистов есть специальная обувь с мягкой подошвой, которая позволяет хорошо чувствовать педали.

Завершили первый вечер джазовой музыкой. Веселое настроение задал тенор-саксафонист Дмитрий Мосьпан и биг-бэнд No comment.

От теории к практике

фото: Ирина Подзолкова.

Во второй день гости фестиваля смогли попробовать свои силы на мастер-классе по паппингу, поговорить с известными режиссерами о главных трендах в создании видео-клипов, увидеть моноспектакль по мотивам стихов Марины Цветаевой и развить свое креативное мышление на лекции клипмейкера Максима Рожкова.

Разная программа была призвана объединить всех людей вне зависимости от возраста, пола и профессии. Главное, что хотели показать организаторы, – искусство может быть смелым, масштабным, дерзким, но при этом понятным и близким человеку.

– «Этажи» – это особая атмосфера, попав в которую, ты хочешь окунаться вновь и вновь. Уже третий раз мы собираемся в сентябре наслаждаемся творчеством молодых исполнителей, радуемся друг другу. А буквально на днях мы узнали, что команда фестиваля стала победителем всероссийского конкурса event–проектов «Золотой пазл». Для нас это большое достижение, – рассказала Юлия Шапошникова, руководитель проекта молодежного фестиваля искусств «Этажи».

Незаменимые помощники

фото: Ирина Подзолкова.

Кроме участников и гостей фестиваля важной частью «Этажей» стали волонтеры, которые на протяжении всех дней помогали организаторам.

– Я ставлю команду организаторов себе в пример. Смотря на таких людей, хочется жить, хочется любить и творить. Все три дня у нас прошли на одном дыхании. Работы было много, и мы были заняты постоянно. Сейчас присутствует небольшая усталость, но несмотря на нее я очень рад, что поучаствовал в таком масштабном проекте и стал его частью, – поделился впечатлениями волонтер Денис Холодов.

Вечер сюрпризов

фото: Ирина Подзолкова.

А самые крутые сюрпризы организаторы оставили на финальный день. В большом зале филармонии состоялся музыкальный перформанс Folk Future. Оркестр русских народных инструментов под руководством Евгения Алешникова исполнил, как русские народные песни, например, «Калинку», так и адаптированные рок- и поп-хиты. В этом им помогали приглашенные гости: виртуоз-балалаечник Дмитрий Калинин из Москвы и певец из Екатеринбурга Кирилл Нечаев.

Хэдлайнером вечера стал певец Стас Море. Под музыкальное сопровождение оркестра русских народных инструментов он исполнил несколько своих хитов, а в конце низко поклонился всем музыкантам.

– Оказываясь на сцене с таким невероятным тылом, чувствуешь такие эмоции, как будто тебя подбрасывает куда-то вверх. И весь этот фестиваль незаметно объединяет одна мысль – любовь в основе всего. То как это все звучит в синтезе разных видов искусств, разных культур и языков вызывает невероятные эмоции, – поделился впечатлениями Стас.

Ритмичные мелодии, звучавшие на протяжении всего вечера, расшевелили всех. Зрители зажигали фонарики на телефонах, тем самым создавая сказочную атмосферу, танцевали и громко подпевали артистам.

Обещание – вернуться

Такое шоу не оставило равнодушным никого. Весь зал обещал вернуться сюда и в следующем году. А чтобы простимулировать людей, директор филармонии Светлана Боруха запустила специальную акцию. Те, кто до следующего года сохранит свой входной браслет с «Этажей-2018» и приведет с собой друга, получат 50% скидку на покупку билетов на грядущий фестиваль.

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