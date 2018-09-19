2018-09-19T16:57:48+03:00
Общество

В Белгородской области открыт итальянский мост длиной 12 метров

Мост через реку Валуй в селе Ливенка Красногвардейского района построен силами активистов Национальной Ассоциации ветеранов Альпийских войск и жителей провинции Брешиа из Италии
Максим АЛТУХОВ
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фото: сайт администрации Красногвардейского района.фото: сайт администрации Красногвардейского района.
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Национальная ассоциация альпийских стрелков (НААС) была создана в 1919 году, после окончания Первой мировой войны. Тогда итальянские горцы воевали на стороне Антанты, то есть были союзниками Российской империи. Однако во время Второй мировой войны альпийские стрелки воевали уже на стороне фашистской Германии. Их части располагались на территории Белгородской и Воронежской областях.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

Особенно «альпийцы» запомнили город Россошь в Воронежской области, где потерпели оглушительное поражение в январе 1943 года от советских войск. Их потомки ежегодно навещают могилы предков, в знак покаяния в конце XX века они построили в этом городе детский сад «Улыбка», а в 2005 году поставили традиционный монумент в виде шляпы с пером. Помимо этого, отступая, они прихватили с собой икону «Умягчение злых сердец», которую назвали «Богоматерь Дона». Эта икона по сей день является самой почитаемой среди горных стрелков.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

Как сообщает пресс-служба Красногвардейского района, 13 сентября итальянская делегация в составе представителей посольства Италии в Москве, Национальной Ассоциации Альпийцев, Секции Национальной Ассоциации ветеранов Альпийских войск провинции Брешиа посетила город Бирюч. Тогда же состоялось торжественное подписание Соглашения о побратимских связях между итальянской провинцией и Красногвардейским районом.

Согласно документу, стороны намерены поощрять экономическую, социальную, культурную деятельность на принципах уважения и доверия, сотрудничать и обмениваться опытом в области экономики, торговли, культуры и других сферах.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

17 сентября в селе Ливенка был открыт мост Дружбы во имя укрепления российско-итальянских отношений и сохранения мира.

Мы не просто открываем объект дорожной инфраструктуры. Это действительно мост дружбы, согласия и сотрудничества. Убежден, что жители наших территорий сохранят теплые и дружественные отношения, и в дальнейшем будут вносить вклад в их развитие и укрепление, - сказал глава администрации района Игорь Бровченко.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

фото: сайт администрации Красногвардейского района.

Акт о передачи моста Дружбы подписали глава администрации Ливенского сельского поселения Полина Чебан и президент Национальной Ассоциации ветеранов Альпийских войск Себастьяно Фаверо.

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