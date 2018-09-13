2018-09-13T16:09:43+03:00
Общество

Деревянные резные иконы покоряют сердца белгородцев

Уникальную выставку деревянных икон для слепых представят на VIII Международной православной выставке «Ангел Святого Белогорья»
Ирина ТАРАСОВА
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Познакомиться с экспонатами выставки можно также при помощи аудиогидов.Познакомиться с экспонатами выставки можно также при помощи аудиогидов.
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Впервые все 10 деревянных резных икон были представлены в Валуйках и освящены местным священником. Место освящения и открытие передвижной выставки деревянных икон выбрано не случайно. Идеей подарить слепым людям возможность прикоснуться к святым ликам с работниками Белгородской библиотеки для слепых имени Василия Ерошенко поделился член Валуйского отделения общества слепых Юрий Чумаченко.

Работники Белгородской библиотеки для слепых идею подхватили и заявили ее в начале года на конкурс малых грантов «Доброволец-2018», который проводил Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

– Приобщить инвалидов по зрению к духовной сокровищнице православия – такова идея нашего проекта. Победа в таком престижном конкурсе нас вдохновила. И мы с энтузиазмом приступили к поиску исполнителя нашей идеи. Тщательно подошли к заказу и выбору православных икон, – говорит заведующая сектором внестационарного и заочного обслуживания библиотеки Юлия Селюкова. – Все 10 икон представляют образы, к которым наиболее часто обращаются в своих молитвах верующие. Иконы выполнены из бука, каждая деталь имеют глубокий рельеф, чтобы наши посетители могли тактильно познать весь облик святого образа.

Впервые все 10 деревянных резных икон были представлены в Валуйках и освящены местным священником.

Впервые все 10 деревянных резных икон были представлены в Валуйках и освящены местным священником.

Познакомиться с экспонатами выставки можно также при помощи аудиогидов. Информацию об истории каждой иконы, иконографией, молитвами святым, которые изображены на иконах, можно почерпнуть из специально изданного к открытию выставки аудио-тактильного альбома «Трогательный лик святой». В подготовке материала для альбома и аудиогидов активное участие приняла кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» Ирина Страхова.

136 человек приняли участие в открытии передвижной выставки «Трогательный лик святой», которое состоялось 6 сентября в Белгородской библиотеке для слепых. До этого передвижная выставка уже побывала в Валуйках, а затем лики святых побывали в Старом Осколе.

14-18 сентября на втором этаже выставочного комплекса «Белэкспоцентра», где будет проходить VIII Международная выставка «Ангел Святого Белогорья», жители и гости Белгорода смогут прикоснуться к ликам святых – этому деревянном резному чуду.

– Затем мы планируем отправиться в своеобразное турне, составлен график, каждые две недели мы будем представлять нашу выставку в новом районе, – подчеркивает Юлия Селюкова. – Чтобы к резным ликам святых смогли прикоснуться как можно больше людей нашего Белгородского региона, обратиться к святым со своими молитвами, попросить помощи, заступничества, благословения на добрые дела.

Смотрите фотогалерею >>>

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