Заставляла ходить в школу: в Белгородской области внук убил бабушку

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-12T18:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С виду это очередное преступление из разряда "бытовуха": один член семьи убил другого. Но обстоятельства случившегося всколыхнули весь Старый Оскол, в одном из микрорайонов которого и произошло это убийство. 14-летнего подростка во дворе его дома все знали как тихоню, который и разговаривать со взрослыми боялся. Но именно он вдруг зарезал свою 62-летнюю бабушку.

Все знали как тихоню

Девятиклассник жил в микрорайоне Юность вместе с мамой и бабушкой и без отца. Неприметный тихий паренек, который свое свободное время посвящал компьютерным играм. По словам соседей семьи, взаимоотношения между родными здесь были, мягко говоря, натянутыми. Постоянные ссоры и скандалы, которые проходили зачастую на глазах мальчика. Некоторые соседи рассказывают, что мать кидалась с кулаками на бабушку, то есть, на свою мать. А бабушка, в свою очередь, об этом рассказывала направо и налево, добавляя, что у ее дочери - ветер в голове, и до сына нет никакого дела.

Жители дома, знавшие эту семью описывают бабушку как "божий одуванчик". Однако в школе неоднозначно относятся к такому описанию. Как рассказали педагоги учебного заведения, обучавшие мальчика, бабушка много лет работала в коррекционной школе, выработав определенное отношение к подрастающему поколению. До пятого класса она водила его в школу чуть ли не за ручку. Да и в девятом классе продолжила опекать парня, каждый день приходила в школу или звонила классной руководительнице: как там ее любимый внук?

Убежище от житейских бурь и семейных баталий юный староосколец находил в виртуальной реальности. В мире «Сталкера» и GTA, где практически все вопросы решались просто: нет человека – нет проблемы.

Четыре дня провел в квартире с убитой

Начало каждого учебного года для многих детей - стресс. Надо раньше вставать, ломать привычный «отдыхательный» распорядок дня, выдерживать учебные нагрузки. Именно в это сложное время мать подростка решила отправиться на отдых со своим нынешним ухажером.

Воспользавшись отпуском родительницы, мальчик решил продлить каникулы еще на несколько дней и 4 сентября ушел в виртуальную реальность. Однако полному погружению мешала бабушка, постоянно «нудевшая» о необходимости получения знаний. Вспоминавшая о том, как люди раньше стремились к учебе – занимались в полуразрушенных школах после войны, а Ломоносов вообще шел с обозом по зимней дороге более 1000 верст. Да и, как часто повторяла бабушка, "не будешь хорошо учиться, будешь как твоя мать".

Терпения внуку хватило на четыре дня. 7 сентября он решил проблему по сценарию компьютерной игры – схватил кухонный нож и устремился на бабушку. В общей сложности на теле потерпевшей насчитали 20 ножевых ранений.

Все это время классная руководительница пыталась дозвониться до семьи и узнать, почему мальчик не ходит в школу и почему вдруг прекратилось общение с его бабушкой. Все прояснилось 10 сентября, когда из отпуска вернулась мать. Она же и обратилась в полицию. Все четыре дня после убийства подросток находился дома вместе с трупом.

Сейчас возбуждено уголовное дело, а мальчику предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), меру пресечения определит суд. А сотрудникам правоохранительных органов предстоит узнать, насколько на поступок подростка могло оказать влияние его увлечение компьютерными играми и общая обстановка в семье.