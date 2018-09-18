В Белгородском районе пройдут ратный и кулинарный поединки XVII века

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-18T15:08:08+03:00

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Как рассказал на сегодняшнем брифинге руководитель исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов, фестиваль «Белгородская черта» этого года проходит в юбилейный год. 360 лет назад, дьяки Разрядного приказа Семен Заборовский и Семен Титов вручили окольничему князю Григорию Ромодановскому списки полевых полков, вновь образованных из числа служилых людей городов и уездов Белгородской черты.

Это стало началом образования «Белгородского разряда» - военно-административного округа, отвечавшего за оборону Белгородской черты и служившего базой для комплектования Белгородского разрядного полка. Белгородский разряд объединял в разное время (до упразднения в 1708 году) от 60 до 90 городов на территории современных Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Брянской и Воронежской областей России, а также Харьковской и Сумской областей Украины. Только на территории Белгородской области было построено с нуля, вручную 10 городов-крепостей: Хотмыжск, Карпов, Болховой, Белгород, Нежегольск, Короча, Яблонов, Новый Оскол, Верхососенск и Усерд, составлявшие более половины всей Белгородской черты.

Крепости Белгородской черты защищали российского государство от вторжения крымских и ногайских татар по трем главным путям: Муравскому, Изюмскому и Кальмиусскому шляхам. Помимо этого, полки Белгородского разряда принимали активное участие в походах против поляков и мятежных казаков, турок и татар в 1658-1700 годах. Они сражались под Киевом и Чигирином, держали осаду на днепровских порогах и Запорожской Сечи, строили Азовский флот Петра I в Воронеже и Таганроге.

Как раз в непосредственной близости от Муравского шляха и находится село Драгунское, название которого также напрямую связано с историей заселения этого края. Также, как рассказал директор Белгородского государственного архива Павел Субботин, здесь сохранился редкий для настоящего времени фрагмент земляного вала Белгородской черты. А к самому фестивалю будет достроена часть крепости и еще несколько построек военного и бытового характера середины XVII века. После фестиваля они останутся и станут частью нового туристического объекта.

По словам организаторов, в этом году фестивальная площадка будет состоять из двух частей: военный лагерь и посад. На территории военного лагеря можно будет ознакомиться с вооружением, формой одежды служилых людей тех лет. Также время фестиваля будет проведена реконструкция одного из сражений с участием Белгородского разрядного полка. На территории посада можно ознакомиться с бытом и занятиями мирных жителей: написать гусиным пером, отведать узвара и кулябяки, и т.д. Главным посадским событием станет выбор главного люда фестиваля.

В фестивале ожидают участия около 70 реконструкторов и любителей истории не только из Белгородской области, а и из Брянска, Воронежа, Курска, Москвы и Пензы. Среди них - кандидаты наук, действующие преподаватели истории. Некоторые приедут целыми семьями с маленькими детьми.

Как отметил директор Белгородского государственного архива, главная цель этого фестиваля – образовательная.

Мы старались уйти от традиции, когда фестиваль превращается в развлекательное мероприятие, прийти покушать и попить. Черта, Разряд, весь XVII век – очень важны для понимания истории нашего края. Подавляющее число населенных пунктов появилось именно тогда, да и белгородский характер сформировался тоже тогда. Две трети нынешних белгородцев – потомки тех людей, - сказал Павел Субботин.

Фестиваль будет проходить три дня – с 20 по 22 сентября. Притом первые два дня полностью будут посвящены общениями со школьными группами. Юные белгородцы примут участие в военно-исторической игре «Сторожевая станица», состоящей из различных исторических квестов, получат навыки полковой службы, азы копейного боя, сделают учебный выстрел из мушкета, сделают мягкую игрушку по технологиям трехсотлетней давности и отведают кушанья, приготовленных по старинным рецептам.

22 сентября фестиваль откроется в 12-00 для туристов и всех желающих. Организаторы ожидают более 2 000 посетителей. Еще до его начала подана заявка на проведение «Белгородской черты – 2019».