2018-09-06T21:24:35+03:00
Общество

В Белгороде умер народный артист России Николай Черныш

С актером простятся 7 сентября
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт Белгородского института искусств и культуры.фото: сайт Белгородского института искусств и культуры.
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Актер, талантливый педагог, профессор кафедры актерского искусства БГИИК, народный артист России Николай Черныш ушел из жизни 5 сентября. Об этом сообщили на сайте Белгородского института искусств и культуры.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в городе Чугуев Харьковской области. В 1961 году окончил актерский факультет Харьковского театрального института. Работал в Закарпатском драматическом театре в городе Ужгород, затем в Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н. Погодина, после продолжил свою деятельность в Архангельском областном театре драмы имени М. Ломоносова. В 1967 году стал артистом Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина и реализовался как автор более 40 постановок. В 1986 году Николай Константинович Черныш удостоен звания «Народный артист РСФСР». С 2002 года работал в Институте искусств и культуры.

- Истоки характера Николая Константиновича, человека мужественного, с обостренным чувством справедливости, в военном детстве, в непростом послевоенном времени, в десятилетиях творческого поиска и созидательного труда. Судьба Николая Константиновича - яркий пример беззаветного служения человеку, зрителю, народу и Отечеству, - выразил слова соболезнования ректор БГИИК Сергей Курганский.

Прощание с мэтром состоится 7 сентября в 14 часов у центрального входа в БелГИИК по адресу: ул. Королева, 7.

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