Кредитные кооперативы обманули белгородцев на 60 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-22T17:59:42+03:00

В этом году от действий аферистов пострадали уже более 280 человек

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Очередная финансовая пирамида обманула белгородцев. С письмом в редакцию «Комсомольской правды» обратились жители областного центра. Они рассказали о кредитном потребительском кооперативе, куда вложили свои сбережения под 14 - 17% годовых.

Письмо подписали восемь человек, но пострадали от действий кооператива более 50.

КЛЮНУЛИ НА ПРОЦЕНТ

«Мы, нижеподписавшиеся пайщики, обращаемся к вам за помощью в возврате денежных средств, которые нам обещали вернуть по первому требованию, - пишут наши читатели. - В течение шести-семи месяцев мы ходили по инстанциям: УМВД г. Белгорода, городская прокуратура, Банк России, который выдавал лицензию на деятельность этого КПК, а 15 января 2018 года выдал предписание о закрытии его деятельности, оставив на двери в офисе по Гражданскому проспекту объявление для пайщиков с телефоном управляющего. Телефон катастрофически молчит. КПК обворовал нас, своих пайщиков, и его представители скрылись. Полиция нашла этого человека, но мер никаких не предпринимается. В суд дело также не направляют».

История, как сбережения граждан оказались в этом кооперативе, до банальности незатейлива. Осенью прошлого года пенсионеры понесли свои деньги в КПК, поскольку проценты по вкладам там обещали гораздо большие, чем предлагают ведущие банки: 14 - 17% годовых. Но нужно понимать, что в банках вклады работают и приносят доход, а вот если деньги просто складываются в «финансовую пирамиду», то доходы они принесут только за счет новых вкладчиков.

ПОТЕРПЕВШИМИ ПРИЗНАНЫ 52 ЧЕЛОВЕКА

На официальный запрос «Комсомольской правды» руководитель пресс-службы УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук ответил следующее: «В производстве отдела № 5 СУ УМВД России по г. Белгороду находится уголовное дело, возбужденное 24.05.2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия выяснилось, что неустановленные лица, действуя от имени кредитного потребительского кооператива, путем заключения договоров передачи личных сбережений и дополнительных соглашений к ним, а также внесения денежных средств гражданами в кассу кооператива, не намереваясь исполнять договорные обязательства, похитили деньги вкладчиков.

По данному уголовному делу потерпевшими признаны 52 гражданина. Общая сумма внесенных пайщиками в кассу денежных средств составляет более девяти миллионов рублей. Ведется следствие.

В 2018 году в производстве сотрудников Следственного управления УМВД по Белгородской области находилось семь уголовных дел, связанных с хищением путем обмана денежных средств граждан под предлогом заключения договоров о передаче личных сбережений под проценты семью различными потребительскими кооперативами. По этим уголовным делам потерпевшими признаны более 280 человек. Общая сумма ущерба составила более 60 миллионов рублей».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Вернуть деньги нереально"

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Шпай:

- К сожалению, шансы вернуть деньги равны нулю. Максимум, что могут сделать люди - это в рамках расследования взаимодействовать со следствием и просить сделать запросы в регистрирующие органы и в банки, отыскать имущество и деньги, наложить на них арест и в последующем обращать на них взыскание. Но еще раз повторюсь, как показывает практика, скорее всего, деньги люди вернуть уже не смогут. Формально их взыщут с виновников, но это будет только на бумаге.