2018-08-21T13:37:39+03:00
Общество

Две белгородские девушки побывали на Эльбрусе

Пляжному отдыху они предпочли покорение самой высокой горы Европы
Наталья НИКОЛАЕВА
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Валерия Суханова. Фото: Софьи Семенихиной.Валерия Суханова. Фото: Софьи Семенихиной.
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Девушки горным туризмом увлекаются уже несколько лет. Первые «пробы сил» проходили в Крыму.

– Начинала я с небольших восхождений: Ай-Петри неподалеку от Ялты и Демерджи у Алушты, – рассказала «Комсомолке» одна из участниц восхождения Софья Семенихина. – Там же и познакомилась с Валерией Сухановой (вторая белгородка, побывавшая на Эльбрусе. – прим. ред.).

Затем были восхождения в Адыгее. Однако, как называет Софья, «настоящий альпинизм» начался на Эльбрусе.

– Первый раз я попыталась покорить высочайшую гору Европы в мае, – продолжила Софья. – Но было очень холодно, с высоты 4850 повернула назад.

Августовское восхождение позволило Софье подняться на высоту 5400 метров над уровнем моря.

– Несмотря на лето, температура на вершине была ниже 25 градусов мороза, кроме того, в горах резко ухудшилась видимость, – рассказала участница восхождения. – Я решила не рисковать, опять повернула назад. А вот Лера с ребятами из Губкина дошла. Им покорилась отметка в 5642 метра.

Ради нескольких минут высшей точке участники 9 дней провели у подножия Эльбруса.

– Мы ежедневно совершали тренировочные подъемы, чтобы адаптировать свой организм к горным условиям, – пояснила Софья. – Так с высоты 2100 метров трижды уходили в радиальные выходы (без рюкзаков. Прим.ред.).

Весь же подъем на знаменитую вершину занял около 9 часов. Спуск – немногим менее.

– Мы вышли в час ночи, чтобы спускаться в светлое время, – рассказала «Комсомолке» альпинистка. – Назад я вернулась раньше, поэтому хорошо помню, что остальные участники пришли в лагерь в 6 часов вечера.

Отважная белгородка не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует пройти оставшиеся 200 метров до вершины Эльбруса.

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