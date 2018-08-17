Выходные в Белгороде: чтение на набережной, «Ночь фотографии» и спектакль немецкого драматурга

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-17T17:54:29+03:00

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Детей и родителей приглашают прогуляться по набережной и принять участие в тематической программе «В гостях у сказки», которая пройдет в рамках летнего цикла «Читающая набережная». В программе вечера: «Литературная скамейка Арт-объект» — замечательная подборка книжек про спорт и спортсменов, спортивные соревнования для детей и подростков.

Белгород, Парк Победы, 18 августа, с 16.00 до 20.00. (0+)

На "Ночь фотографии" стоит прихватить свой фотоаппарат.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечер субботы стоит провести в фотогалерее им. Собровина. Здесь запланирована праздничная программа «Ночь фотографии». На мероприятии ждут не только профессиональных фотографов и фотолюбителей. Каждый гость найдет себе занятие по душе. Главным событием вечера станет открытие выставки «Снимают дети». В течение всего вечера будет действовать фотосушка. Тема «Модный портрет глазами современного фотографа». Любой желающий может принести свои фотографии в жанре портрет . Формат А4. Развеска начнется с 18-00. На протяжении всего вечера будут работать фотозоны, где можно попробовать себя в роли фотографа или получить несколько студийных портретов от профи.

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, д.69, 18 августа, с 18.00 до 22.00. (6+)

В воскресенье любителям театра готовят спектакль «А рыбы спят?» по пьесе современного немецкого журналиста и драматурга Йенса Рашке. Откровенный рассказ десятилетней девочки о смерти младшего брата, история о детской непосредственности, открытости, боли и надежде, о детском осмыслении опыта смерти.

БГЦНТ, ул. Широкая, д.1, 19 августа, 20.00. (16+)

Фото: с сайта Музея боевой славы.

Желающим выехать за город, стоит посетить выставку «Ростовское чаепитие». Экспозиция разместилась в прохоровском музее «Третье ратное поле России». Посетители познакомятся с оригинальными ростовскими пряниками и другими лакомствами региона, а также утварью для их приготовления. Узнают об истории появления чая в России и обычаями его употребления.

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», п. Прохоровка, ул. Парковая, 48, по 28 октября, с 10.00 до 18.00. (6+)