2018-08-17T13:00:40+03:00
Происшествия

Белгородца за попытку подорвать банкоматы приговорили к трем годам колонии

Из-за сработавшей охранной сигнализации добраться до денег мужчина так и не смог
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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После третьей неудачной попытки подорвать банкомат мужчину задержали полицейские и бойцы Росгвардии. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.После третьей неудачной попытки подорвать банкомат мужчину задержали полицейские и бойцы Росгвардии. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В Белгороде осудили незадачливого подрывника банкоматов. По версии следствия, 39-летний мужчина трижды пытался совершить кражу. Таким образом увязший в долгах руководитель фирмы строительных материалов хотел поправить свое материальное положение.

В декабре 2017 года около пяти утра он при помощи газа попытался взорвать шатер купюроприемника в банкомате, расположенном на первом этаже жилого дома. Но, увы – сработала охранная сигнализация. По той же причине провалились еще две попытки подрыва банкоматов. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что мужчина с самого начала не отрицал свою вину. В суде он также не стал отпираться. Дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Учитывая, что в каждом из банкоматов, на которые покушался мужчина, было более миллиона рублей, его действия квалифицировали как покушение на кражу в особо крупном размере. Октябрьский суд приговорил предпринимателя к четырем годам лишения свободы с возмещением банку материального ущерба в размере 56 тысяч рублей. Белгородец посчитал наказание слишком суровым и обжаловал решение. В итоге в апелляции учли, что материальный вред мужчина возместил добровольно, и скостили ему срок до трех лет колонии общего режима.

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