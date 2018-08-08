Лидер белгородской цыганской диаспоры о ситуации в Уразово: «Дома громили и поджигали люди с пистолетами, причем не местные»

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-08T13:50:07+03:00

Артур Квик рассказал, что цыгане, узнав о том, что преступник признался, требовали выдать его им, чтобы казнить

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Ситуация в Уразово, где 30 июля изнасиловали и убили девятилетнюю школьницу (в преступлении обвиняют 30-летнего цыгана-бомжа), а затем начались поджоги и погромы нескольких цыганских домов, продолжает оставаться напряженной.

Во время нашей поездки в этот поселок ни с кем из цыган поговорить не удалось. К тому времени просто их в Уразово уже не было, люди снялись с насиженных мест, опасаясь погромов. Мы связались с главой белгородской диаспоры цыган Артуром Квиком, чтобы узнать его точку зрения. Вот что он рассказал:

- 6 августа был в Шебекинском районе. Люди ночуют в поле в палатках. Там и женщины, и старики, и дети. Это беженцы не только из Уразово, но и из Валуек. Всего, по моим данным из родных домов уехали около 600 человек. Кто-то подался к родственникам в Шебекино, кто-то – в Ростовскую область (причем там не всех приняли, люди тоже боятся расправы).

Возможно, такое поведение цыган объясняется тем, что обвиняемый в убийстве приехал в Уразово именно из Ростовской области. Он был, скажем так, нерукопожатный, жил как бомж, перебивался случайными заработками на стройках. Раньше его уже замечали в склонности к педофилии. Он уже приставал к несовершеннолетней цыганочке, за что его били. Об этом потом уже вспомнили, после преступления.

Когда люди узнали, что цыгана арестовали, то, еще не зная, за что, пошли его выручать в полицию. А когда им там ответили, что этот 30-летний извращенец признался в преступлении, стали просить выдать его совсем по другой причине. Чтобы казнить.

О нападении на дома цыган мне рассказал местный барон – старый человек. Его избили, когда он пытался вразумить людей, которые устроили беспорядки. Барон рассказывал, что напали на него молодые люди спортивного телосложения, не местные. У них были пистолеты, возможно, травматы. Сам я слышал, что глава поселка Уразово Алексей Рожин сказал, что не исключает, что провокаторами могли быть украинцы.

Фактически почти полностью сожгли только один дом. Вот этот.Фото: из архива «КП»

Теперь такая вот безвыходная ситуация сложилась. Цыгане боятся возвращаться по домам, а продать их нельзя, они куплены на материнский капитал, и надо сначала купить какое-то жилье. А по Уразово тем временем ходят слухи о том, что к ним приедут и отомстят за поджоги.

Детские площадки в Уразово сейчас пустуют.Фото: из архива «КП»

Ждем, что к нам приедет начальник управления мониторинга федерального агентства по делам национальностей Дмитрий Савельев. Надеемся, что он донесет информацию об истинном положении дел до своего начальства. Самое страшное здесь – замалчивать то, что происходит. Не дай Бог, еще какой-то инцидент с участием цыган в Белгородской области (у каждой национальности ведь есть свои негодяи) и боюсь даже представить, что дальше будет.