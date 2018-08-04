Девочку, из-за смерти которой разгромили дома цыган под Белгородом, похоронили в день ее рождения

СЕГОДНЯ 03:29 2018-08-04T04:20:53+03:00

На могилу принесли игрушки, которые ее друзья хотели подарить на ее первый круглый юбилей – 10 лет [фото]

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Из поселка Уразово Валуйского района Белгородской области сообщения некоторых ретивых СМИ создали вторую Кондопогу. На самом деле дела там обстоят гораздо проще. И страшнее.

ДЕВОЧКУ УЖЕ ПОХИЩАЛ…РОДНОЙ ОТЕЦ

30 июля около трех часов дня девятилетняя Кристина* была в гостях у тети. Пошла в магазин, встретила знакомую, пригласила ее на свой день рождения – 1 августа ей должно было исполниться десять лет.

Дети увидели, что за Кристиной увязался дядя – цыган, не так давно приехавший в Уразово. Его ребята знали, он в футбол с ними иногда играл. Даже и не думали беспокоиться, спрашивать себя – чего ему надо от девочки. Вспомнили об этом гораздо позже. Слишком поздно.

- Я в тот день пошла в магазин, хотела купить торт Кристине, - вспоминает и плачет сестра убитой Елена. – Потом смотрю, что-то ее долго нет. Позвонила тете, она говорит, что Кристина давно вышла. Думала к знакомому мальчику пошла поиграть – у нас все дети запросто друг к другу домой ходят. Там тоже нет. Началась паника. Объехали все Уразово, потом пошли в полицию. Разные варианты прокручивала в голове, но то, что на самом деле случилось, самое страшное, даже представить себе не могла.

О поисках рассказал сосед семьи, где произошла трагедия:

- Ходили всем поселком с фонарями. В том числе и по тому месту, где девочку потом нашли - где-то у кирпичного завода. Ночью ее, может, не заметили. А, может, ее и после подкинули. В семье недавно было горе. Три года назад неожиданно умерла мама Кристины. Потом ее забрал к себе отец, уехавший на Север. Ну как забрал? Практически похитил. Сказал в школе, беру дочь прививку делать. А сам укатил в свой Ханты-Мансийск. Долго воспитывать дочку не смог, привез назад в Уразово. Опекунство над девочкой оформила старшая сестра. Думали, может и на этот раз отец увез? Лучше бы так и было…

Утром девочку нашли. Изнасилованную и задушенную. Ее предполагаемый 30-летний мучитель никуда не убежал. Видимо, не рассчитывал, что на его след выйдут так быстро. Вину признал, охотно сел в изолятор. Почему охотно? Сейчас узнаете.

НАРОДНЫЙ ГНЕВ

1 августа Кристину хоронили. В три часа дня. Именно на это время девочка приглашала себе всех знакомых. На день рождения.

- Ребенок был активный, жизнерадостный, очень веселый, отзывчивый, - вспоминает ее сестра. – Никаких проблем с ней не было, все ее в школе любили, ничего плохого она не сделала людям. Бусики делала красивые, рисовала хорошо. Училась почти на все пятерки, только три четверки были. В волейбол играла. Когда я узнала, что с сестрой случилось, была в поселковом совете, даже не помню, сколько времени было – такой был шок. Мальчик, друг Кристины, пришел на похороны, принес игрушку, которую хотел на день рождения подарить. А теперь положил на могилу.

Кристина была доброй и жизнерадостной.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Двоюродная тетя Кристины Галина не могла сдержать эмоций:

- 30 лет живу, ничего подобного не было. Да, дети погибали, но это были несчастные случаи – утопали, током било. Но чтоб изнасиловали и убили... Подчеркиваю – мы никого ни на что не провоцировали. У нас горе, нет времени по Уразово ходить. Но знакомые рассказывали – водители проезжали мимо домов цыган и кричали: «Убирайтесь отсюда». И, действительно, многие уехали. Цыган у нас 400 человек (всего в Уразово тысяч семь человек живет). Есть и хорошие люди. Был один старый цыган, к нему мы все ходили, все его уважали. Что-нибудь не то ромалы сделают, с ним поговоришь, больше проблем не было. Умер он, и началось…

К разговору подключились другие женщины с улицы. Видимо, накипело:

- Совсем недавно еще в дома шастали. Придут как к себе домой – попрошайничают. Сейчас хоть этого поменьше стало. На кладбище придешь на Красную горку, вот они, детки цыганские. Не просят, чуть ли не требуют: «Дай!» Скажешь нет, а этот клоп с такими злыми глазами: «Будь ты проклята!» Повернулся и ушел. И с могилы Кристины уже часть игрушек утащили. Подозреваем, что опять же без цыган не обошлось.

В итоге в ночь со 2 на 3 августа сразу в нескольких домах цыган побили стекла, посшибали ворота и подожгли. Хозяев уже не было. Прослышав о воинственных настроениях местных жителей (информация у них явно поставлена хорошо), снялись с мест и уехали.

У дома на улице Ленина сломаны ворота...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... со двора видно, что он сильно выгорел и внутри.Фото: Юрий КОЗЛОВ

БУДЕТ ЛИ МЕСТЬ?

Мы проехались по местам, где побили и подожгли дома. Оказалось, что в двух ворота сильно разворочены. Дом на улице Ленина сильно обгорел со двора, на улице 9 Января следы от пожара не сильные, побиты стекла. Хозяева бросили свои подворья. Когда вернутся, непонятно. После пожаров Уразово патрулируют усиленные отряды полиции.

У дома на улице 9 Января разбиты стекла...Фото: Юрий КОЗЛОВ

...а во дворе видно закопченное огнем окна.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Сейчас в селе обстановка стабильная, удовлетворительная, - рассказал не спавший несколько ночей глава администрации Уразово Алексей Рожин. – Бесчинств и оскорблений не допускаем. Улицы патрулируют полицейские и народные дружины. Да, были попытки поджогов, но расцениваю их как показуху, ребячество. В домах, где прошли инциденты, во время этих ЧП жильцов не было.

- Действительно ли цыгане уехали из Уразово?

- Да, у тех кого была возможность уехать к родственникам, за пределы области, сделали это.

Глава села Алексей Рожин уверен, что все под контролем.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Теперь жители Уразово опасаются – не вернутся ли цыгане? Да не одни, а со своими дружками. Уже пущен слух, что едут ромалы из Ростова. Наводить порядок. В их понимании.

- Что теперь ждать, когда приедут мстить, чи шо? – задается вопросом один из местных жителей.

Тем временем детские площадки, где еще недавно был веселый детский гомон, стоят пустые.

Детские площадки в Уразово опустели.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Взрослые себя винят в смерти нашей девочки, дескать, не доглядели. И еще – в селе появился страх. Родители боятся отпускать детей на улицу, - говорит двоюродная тетя Кристины.

И хотя, по правде сказать, детей школьного возраста (правда, больше старшего) на улице мы встретили достаточно, очевидно, что сельская безмятежность Уразово покинула. Надолго ли?

Пока на улицах стоят полицейские патрули, беспорядков они не допустят. Но ведь навечно их в селе не оставишь.

А что потом?

* - все имена изменены.