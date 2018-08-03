2018-08-03T17:39:11+03:00
Происшествия

Жительница белгородского села Уразово: "Дети видели, как насильник пошел за девочкой"

"Комсомолке" стали известны подробности гибели 9-летней школьницы в Валуйском районе
Татьяна МИСТЮКОВА
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Девочка пропала 30 июля.Девочка пропала 30 июля.
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На условиях анонимности жительница Уразово Светлана рассказала нам, что сейчас слышно в селе по поводу гибели 9-летней Кристины* (пропавшую 30 июля девочку нашли через сутки задушенной):

- Девочка в тот день шла от бабушки, когда за ней увязался этот... Село у нас в целом спокойное, детей одних отпускают гулять. С преступником Кристина была и раньше знакома. Его многие тут знали. Он уже давно жил с местными цыганами, периодически его видели играющим с детьми на площадке, гонял в мяч с мальчишками.

- А жители села не замечали за ним раньше никаких «странностей»?

- Нет. Кстати, в тот день именно дети заметили, что мужчина увязался за Кристиной на улице.

- А что было потом, когда начались поиски ребенка?

- Примерно в шесть часов вечера полицейские начали прочесывать местность. И волонтеры тоже с ними Кристину искали. Всю ночь они работали. В итоге полицейские нашли ребенка утром на тропинке, которую накануне уже осматривали.

Полиция сейчас усиленно патрулирует село,

Полиция сейчас усиленно патрулирует село,

- Получается, преступник подкинул туда тело девочки?

- Видимо, да. В тот же день его и поймали. Он, как в селе говорят, во всем сразу признался полиции. И анализы, экспертизы, ему уже, говорят, сделали, и якобы уже подтвердилось, что это он убил девочку...

- А что с цыганами?

- Кто-то видел, что некоторые семьи покидали Уразово, похоже было, что они очень торопились. Во всяком случае, сейчас их на улицах вообще не видно, как будто испарились за одну минуту.

Разгромленные дома цыган.

Разгромленные дома цыган.

- А с кем жила Кристина?

- Со своей старшей сестрой и ее парнем. Сестра эта - молоденькая девушка, учится в училище. Три года назад у девчонок мать умерла от рака. Отец жив, но в Уразово не живет, а где живет – не знаю. Сначала у Кристины опекуном была какая-то их родственница, а потом старшая оформила над младшей опеку. Кристина была хорошая, спокойный ребеночек, говорят, хорошо в школе училась. И семья с виду благополучная. В тот момент, когда пропала Кристина, ее сестра как раз была в Валуйках на учебе…

* - имя изменено

Разгромленные дома цыган.

Разгромленные дома цыган.

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