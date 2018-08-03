Жительница белгородского села Уразово: "Дети видели, как насильник пошел за девочкой"

3 Авг. 17:35 2018-08-03T17:39:11+03:00

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На условиях анонимности жительница Уразово Светлана рассказала нам, что сейчас слышно в селе по поводу гибели 9-летней Кристины* (пропавшую 30 июля девочку нашли через сутки задушенной):

- Девочка в тот день шла от бабушки, когда за ней увязался этот... Село у нас в целом спокойное, детей одних отпускают гулять. С преступником Кристина была и раньше знакома. Его многие тут знали. Он уже давно жил с местными цыганами, периодически его видели играющим с детьми на площадке, гонял в мяч с мальчишками.

- А жители села не замечали за ним раньше никаких «странностей»?

- Нет. Кстати, в тот день именно дети заметили, что мужчина увязался за Кристиной на улице.

- А что было потом, когда начались поиски ребенка?

- Примерно в шесть часов вечера полицейские начали прочесывать местность. И волонтеры тоже с ними Кристину искали. Всю ночь они работали. В итоге полицейские нашли ребенка утром на тропинке, которую накануне уже осматривали.

Полиция сейчас усиленно патрулирует село,

- Получается, преступник подкинул туда тело девочки?

- Видимо, да. В тот же день его и поймали. Он, как в селе говорят, во всем сразу признался полиции. И анализы, экспертизы, ему уже, говорят, сделали, и якобы уже подтвердилось, что это он убил девочку...

- А что с цыганами?

- Кто-то видел, что некоторые семьи покидали Уразово, похоже было, что они очень торопились. Во всяком случае, сейчас их на улицах вообще не видно, как будто испарились за одну минуту.

Разгромленные дома цыган.

- А с кем жила Кристина?

- Со своей старшей сестрой и ее парнем. Сестра эта - молоденькая девушка, учится в училище. Три года назад у девчонок мать умерла от рака. Отец жив, но в Уразово не живет, а где живет – не знаю. Сначала у Кристины опекуном была какая-то их родственница, а потом старшая оформила над младшей опеку. Кристина была хорошая, спокойный ребеночек, говорят, хорошо в школе училась. И семья с виду благополучная. В тот момент, когда пропала Кристина, ее сестра как раз была в Валуйках на учебе…

* - имя изменено