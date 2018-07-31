В День города в Белгороде ограничат движение транспорта

31 Июль 09:50 2018-07-31T10:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

3 августа с 23 часов и до окончания мероприятий остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Попова от ул. Победы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской, по ул. Победы от Театрального проезда до ул. Н. Чумичова, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого от ТЦ «Лента» до старого моста, по проезду вдоль набережной реки Везелки от старого моста до ул. Гостенской, по ул. Левобережной от ул. Гостенской до строения № 10, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы, по ул. Победы от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

4 августа с 14 часов и до окончания мероприятий движения транспортных средств ограничат по ул. Попова от ул. Победы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской. В этот же день с 18:00 до окончания мероприятий будет запрещено движение транспортных средств по проезду вдоль набережной реки Везелки от старого моста до ул. Гостенской, по ул. Левобережной от ул. Гостенской до строения № 10, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы, по ул. Победы от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда. Движение предлагается осуществлять по улице Н. Чумичова, проспекту Ватутина, проспекту Б. Хмельницкого, Свято-Троицкому бульвару.

4 августа с 23 часов и до окончания мероприятий ограничат остановку и стоянку транспортных средств по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская, по улице Победы от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по Гражданскому проспекту от улицы Н. Чумичова до улицы Попова. 5 августа с 7:00 и до окончания мероприятий движение транспортных средств на этих улицах будет запрещено.

Движение транспорта в этот день так же будет запрещено с 7 часов до окончания мероприятий по проезду от бульвара Юности до улицы Конева. С 21:45 до окончания фейерверка по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова. С 22:00 до 23:55 (кроме общественного транспорта) по проспекту Славы от проспекта Б. Хмельницкого до ул. Н. Чумичова, по ул. Преображенской от ул. Н. Чумичова до проспекта Б. Хмельницкого, по ул. Попова от Белгородского проспекта до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул. Супруновской. Движение предлагается осуществлять по Белгородскому проспекту от проспекта Б. Хмельницкого до ул. Князя Трубецкого.