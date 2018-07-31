Руководство белгородского детсада рассказало о ситуации с ребенком, который чуть не выпал из окна

31 Июль 01:00 2018-08-01T16:04:05+03:00

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26 июля в соцсетях появилось видео с ребенком, который выглядывает в открытое окно детского сада. По информации управления образования администрации Белгорода, в 19 часов 02 минуты (время записи), в помещении группы № 6 детского сада № 82 находились помощник воспитателя и двое ее детей 2011 и 2014 годов рождения, которые также являются воспитанниками данного детсада.

Малыши находились с мамой в группе после рабочего дня. Воспитанников группы и воспитателя в группе не было. Время их ухода из дошкольного учреждения зафиксировала камера видеонаблюдения на входе в МБДОУ – 18 часов 15 минут.

Со слов помощника воспитателя, она отвлеклась, чтобы переодеться. В это время старший ребенок открыл окно, залез на подоконник и попытался дотянуться до ветки ели. Младший ребенок стоял у окна. Через минуту мать, увидев, что окно открыто и старший сын на подоконнике, подбежала к нему, дала подзатыльник и закрыла окно. В 19 часов 14 минут женщина вместе с детьми покинула территорию МБДОУ № 82. О случившемся она никого не поставила в известность, посчитав, что это ее личное дело. В детсаду женщина работает с 2013 года. За это время она ни разу не нарушала трудовой дисциплины.

Как сообщает пресс-служба управления образования Белгородской области, детский сад № 82 работает с 7 до 19 часов. В период нахождения детей в группах окна закрыты. Проветривание осуществляется только в их отсутствии и по графику. Для данных целей в каждой группе есть специальные окна с сетками. Все сотрудники при поступлении на работу и далее два раза в год проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности.