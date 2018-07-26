Банк «Открытие»: традиционно в числе лидеров

26 Июль 15:22 2018-07-30T15:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

О масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом ПАО Банк "ФК Открытие" было объявлено еще в начале текущего года. В ходе пресс-конференции Георгис Ягубов поделился планами на дальнейшее развитие Группы, подчеркнув, что его вектор остается неизменным: обеспечение клиентам максимально комфортного процесса банковского обслуживания при его минимальных сроках.

- Основная задача – создать комфортные цифровые сервисы. В банке на сегодняшний день работают серьезные платформы, позволяющие клиентам не тратя время на посещение офиса, получить широчайший спектр услуг, - поясняет управляющий. – Цифронизация и неуклонное снижение тарифов на обслуживание – вот серьезный вектор развития на ближайшие 5 лет.

Говоря о сегодняшних результатах, Ягубов подчеркивает, что «Открытие» традиционно входит в десятку лидеров банковского сектора страны, а показатели Белгородской области - одни из самых продуктивных в банковской группе:

- Совокупный кредитный портфель регионального подразделения по состоянию на 1 июля 2018 года превысил 7 миллиардов рублей. А по итогам года мы планируем увеличить в 1,5 раза и этот показатель, и портфель по вкладам юридических лиц.

В числе основных корпоративных клиентов группы представители различных отраслей экономики – как крупные предприятия-производители, так и средний бизнес с выручкой от 400 миллионов до 3 миллиардов рублей.

- Для предпринимателей самыми востребованными продуктами остаются кредиты с господдержкой. И в целом на рынке кредитования малого и среднего бизнеса мы наблюдаем позитив, - рассказывает Георгис Ягубов. – А для частных лиц мы обновили линейку по потребительским кредитам и снизили ставку по ипотеке. Это будут основные драйверы роста портфеля банка до конца текущего года, ведь кредитная активность белгородцев постоянно увеличивается.

В планах Группы наращивать не только лишь финансовые показатели. Ведется масштабная модернизация IT-систем, расширяется офисная сеть. На данный момент «Открытие» представлено в регионе девятью точками продаж. В ближайшее время под брендом группы также начнут работать офисы ПАО «Бинбанка» и ПАО Национальный банк «Траст». Касательно банкоматов - их количество достаточно велико. Кроме того, в результате интеграции уже с июля клиенты «Открытия» совершают операции в банкоматах других банковских сетей без комиссии.

- Региональное подразделение банка имеет значительный потенциал развития бизнеса, - резюмирует управляющий. - Уверен, что нашей команде по силам добиваться самых амбициозных целей, создавая при этом максимально комфортные и действительно выгодные условия для своих клиентов.

Реклама.