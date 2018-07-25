В Белгородской области появилось опасное заболевание плодовых деревьев

25 Июль 15:00 2018-07-26T14:35:27+03:00

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Согласно лабораторным заключениям инфекционное заболевание охватило более 150 личных подсобных хозяйств на 23 улицах районного центра, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Белгородской области.

Ожогом эта болезнь названа за некоторое внешнее сходство с повреждением прямыми солнечными лучами или воздействием сухого горячего воздуха. Бактериальный ожог плодовых (бактериоз) за один-два сезона способно погубить сад. Ему подвержены практически все семечковые культуры семейства розоцветных: яблоня, груша, боярышник, айва, кизильник, мушмула, рябина.

Бактерия – грамотрицательная подвижная палочка Erwinia amylovora. – родом из США. В Россию эрвиния попала лишь в 2009 году. Её обнаружили в Карачаево-Черкессии, Калининградской, Самарской, Саратовской, а также соседних Воронежской и Тамбовской областях. Сады нашего региона бакожог впервые поразил в 2013 году. Тогда заболевание диагностировали в Прохоровском районе, инфекцию вовремя диагностировали и устранили.

Быстрее всего эрвиния распространяется в дождливую погоду при умеренных температурах. Именно таким выдался июль 2018 года. Наступление летней жары приглушает развитие заболевания, но осень дает заморским палочкам новые силы. Эрвинии благополучно зимуют, а с наступлением сокодвижения начинают размножаться. Во время цветения насекомые и птицы переносят инфекцию на другие плодовые.

Старший государственный инспектор Сегей Тесля на выезде.Фото: пресс-службы управления Россельхознадзора Белгородской области

– Обнаружив в саду усыхающее дерево, садоводы часто начинают обильно поливать его, лишь активизируя тем самым развитие болезни, – рассказал «Комсомолке» старший государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской области Сергей Тесля. – Когда же пораженные бакожогом ветви усыхают полностью, приступают к частичной обрезке. Однако бактерия быстро проникает во все органы и части растения, обрезка повреждённых частей просто бесполезна. Более того, через необеззараженные садовые инструменты бактерия разносится и на другие деревья.

В литературе и открытых источиках можно найти информацию о методах лечения бактериального ожога плодовых сочетанием в определенной последовательности антибиотиков, фунгицидов, а также стимуляторов иммунитета.

– На практике же бакожог вылечить невозможно, – подчеркнул Сергей Иванович. – Предлагаемые схемы лечения требуют одновременного существования целого ряда практически идеальных условий, не достижимых в реальности. Меры лечения заболевания могут лишь приостановить его развитие и задержать гибель растения.

Единственный метод борьбы с эрвинией – выкорчевывание больного дерева и полное сжигание (включая корни и плоды) с последующим обеззараживанием места, где росло больное дерево.

Помимо упомянутого усыхания листьев, ветвей, бутонов и плодов, бакожог можно определить по липкой коре, на поверхности которой выделяется белый экссудат, постепенно становящийся бурым. Он содержит огромное количество бактерий Erwinia amylovora.

– Подобный симптом наблюдается при другом заболевании – бактериальном раке, но в таком случае выделения будут прозрачными, а не мутными, – пояснил Сергей Тесля. – Но при сухой и солнечной погоде экссудат почти отсутствует. В этом случае бактериоз внешне похож на проявления монилиального ожога. Главное отличие – отсутствие на листьях признаков спороношения.

Пораженная эрвинией груша.Фото: пресс-службы управления Россельхознадзора Белгородской области

Поставить точный диагноз неопытному садоводу сложно. Поэтому при обнаружении дерева с признаками бакожога на приусадебном участке стоит обратиться в Управление Россельхознадзора по Белгородской области. Заявку примут по телефону 8(4722) 26-17-16 или по электронной почте rsnadzor2007@yandex.ru. Специалисты произведут обследование, отберут образцы пораженного растения для экспертизы в лаборатории. Вся процедура для физических лиц проводится бесплатно. Если наличие эрвинии подтвердят, владельцу участка дадут подробные рекомендации по проведению карантинных мероприятий.