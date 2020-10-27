Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 октября 2020: Когда в аптеках появятся противовирусные препараты, 103 заболевших за сутки и дистанционные консультации

Когда в аптеках появятся противовирусные препараты, 103 заболевших за сутки и дистанционные консультации. Фото: "КП" Архив

«Азитромицин» и другие противовирусные препараты должны появиться к концу недели

Как пообещала первый замначальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, «Азитромицин» и другие противовирусные препараты, которые исчезли из всех аптек, должны появиться к концу этой недели. При этом Людмила Крылова подчеркнула, что в медицинских организациях дефицита нет, есть еще 3-недельный запас.

Сбой противовирусных препаратов чиновник объяснила отсутствием возможности маркировки лекарственных средств. И напомнила, что с июля 2020 года в стране введена новая система государственной регистрации препаратов на всем пути следования: от производителя до потребителя. На данный момент произошел технический сбой, который не позволяет отгрузить лекарственные препараты от производителей поставщикам.

К решению проблемы подключился и департамент экономического развития. Утешает (если утешает) тот факт, что такая же ситуация с отсутствием дефицитных лекарств наблюдается и в других регионах России. «Азитромицин», другие противовирусные лекарства, а также антибиотики должны поступить к концу недели.

За минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 103 пациентов

Как сообщил федеральный штаб, в Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 103 пациентов. Всего на 27 октября в регионе COVID-1 заболели 11 149 жителей. В целом по России за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 16 550 человек, за сутки от заражения коронавирусом скончалось 320 россиян.

В области запустят дистанционные консультации врачей с больными COVID-19

Первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев дал поручение наладить систему дистанционной записи на прием к врачу. На совещании с членами правительства от отметил, что сейчас эта система работает через раз. По его мнению также необходимо внедрить формат оперативных дистанционных консультаций врачей, особенно с больными COVID-19.

Департаменту здравоохранения и Роспотребнадзору поручено тщательно изучить ситуацию с заболеваемостью и провести анализ мер, связанных с ограничениями массовых мероприятий в регионе, в том числе и по отдельным муниципалитетам.