Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 26 октября 2020: 296 новых заражений за три дня и двое умерших, 582 врача заболели на работе COVID-19

296 новых заражений за три дня и двое умерших, 582 врача заболели на работе COVID-19. Фото: "КП" Архив

По данным регионального штаба на 26 октября, число новых заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Белгородской области составило 99 случаев. За минувшие выходные коронавирусная инфекция выявлена: в субботу у 96 пациентов, в воскресенье — у 101 жителя области. Общее число заболеваний с начала пандемии составило 11 046 случаев. К сожалению, пополнилась и статистика умерших от коронавирусной инфекции. В области скончались два пациента с подтвержденным COVID-19 — женщина 1948 года рождения и мужчина 1960 года рождения, оба — жители областного центра. Они проходили лечение на базе Городской больницы №2. Число жертв коронавируса в области выросло до 75 человек.

582 врача получили специальные страховые выплаты по причине заболевания COVID-19 на работе, рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она отметила, что общая сумма выплат белгородским медикам составляет почти 40,5 миллионов рублей, а размер одной равен 68 811 рублям.

Наталия Зубарева отметила, что порядок начисления выплат четко обозначен президентским указом. Их могут получить: врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал. При этом каждый случай заболевания медработника рассматривает специальная комиссия.