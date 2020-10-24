Белгородская область: 25 медицинских специалистов из частных клиник уже подключились к борьбе с коронавирусом

25 медицинских специалистов из частных клиник уже подключились к борьбе с коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области на помощь государственному сектору здравоохранения уже откликнулись 25 медицинских специалистов из разных районов. Больше всего специалистов откликнулось в Валуйском городской округе, рассказала заместитель губернатора области Наталия Зубарева.

Также с помощью Алексеевской ЦРБ подключился медицинский центр ЭФКО. Он взял на себя часть функций поликлиники по оказанию медицинской помощи населению. Аналогично поступили организации корпоративной медицины в Старом Осколе при Стойленской ГОКе и «Металлоинвесте».

В департаменте здравоохранения отметили, чтов 6 муниципалитетах нет частных медицинских организаций. Но пока в дополнительной силе нуждаются в крупных городах — в Старом Осколе, Белгороде, Губкине, Алексеевке. Наталия Зубарева подчеркнула, что привлекать специалистов из частных клиник будут до тех пора, пока в этом есть необходимость.