В Белгородской области бывшего директора лесхоза осудили за взятку. Фото: "КП" Архив

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области собрал все доказательства вины бывшего директора одного из белгородских лесхозов. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в значительном размере). Желание подзаработать 60 тысяч обернулось штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Во время следствия и судебных разбирательств было установлено, что в мае 2019 года к подсудимому обратился гражданин с просьбой приобрести 50 кубометров древесины первого сорта. Директор предложил ему оформить первосортную древесину, как третьесортную, а взамен хотел получить денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. При этом для перечисления денег подсудимый указал банковскую карту своего знакомого, который не был осведомлен о его преступных намерениях.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, приговор суда обязал бывшего директора выплатить штраф в сумме 500 тысяч рублей. Также осужденный лишен права замещать ряд должностей с госорганах в течение 3 лет.