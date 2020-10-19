Белгородская сбытовая компания: беспрецедентное предложение!

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Важно, что для этого необязательно быть клиентом компании и иметь «Личный кабинет» - сервисом могут воспользоваться даже начинающие предприниматели.

Как подать заявку на заключение договора?

На сайте белгородэнергосбыт.рф слева в разделе «Юридическим лицам» нажмите кнопку «Заключить договор энергоснабжения онлайн».

Заполняя таблицу с контактными данными, включающими административный район, фамилию, имя, отчество, наименование организации, ИНН, ОГРН, обратите внимание: номер телефона и адрес электронной почты должны быть действующими – по этим каналам связи будет происходить ваше дальнейшее общение с сотрудником территориального подразделения АО «Белгородэнергосбыт», к которому попадет ваша заявка.

На этапе заполнения формы можно воспользоваться дополнительной услугой «Сопровождение договора технологического присоединения», которая существенно облегчит получение необходимой документации для присоединения потребителя. Все работы выполняются без участия клиента, «под ключ». При появлении этого предложения в заполняемой форме заявки клиент может дать согласие или отказаться от услуги, а также нажать опцию для связи с сотрудником компании для разъяснений, что в себя включает коммерческое предложение.

Далее из шести категорий потребителей - юридических лиц клиент должен выбрать свою. Выпадет перечень документов, которые в соответствии с действующим законодательством нужно предоставить для заключения договора.

Важный момент

Даже если потенциальный клиент АО «Белгородэнергосбыт» приложит в электронной форме только самый первый документ - Устав, а напротив остальных поставит галочку «нет документов» и нажмет на кнопку «Отправить заявку», компания начнет с ним работать. Заявка сразу же поступит к инженеру территориального подразделения компании, указанного клиентом. К примеру, если указан Вейделевский район, значит, заявка отразится на компьютере инженера Вейделевского участка АО «Белгородэнергосбыт». После того, как сотрудник компании обработает первичную информацию, он свяжется с клиентом по указанным контактам – телефону или электронной почте и сообщит, какие документы необходимо дослать. Напомним: комплексная услуга по заключению договора «под ключ» освобождает клиента от дальнейших действий.

Для подписания договора также нет необходимости приходить в офис АО «Белгородэнергосбыт». В идеале, если у потребителя есть электронная цифровая подпись, компания может через сеть обмена электронными документами СБИС направить ему на подпись проект договора, подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Но можно и по старинке отправить документы Почтой России. В любом случае бесконтактное заключение договора энергоснабжения – уже реальность.

Справочно:

Воспользоваться сервисом "Заключить договор энергоснабжения онлайн" можно при использовании браузеров: Microsoft Edge версии 86.0 и выше, Mozilla Firefox версии 30.0 и выше, Google Chrome версии 35.0 и выше.