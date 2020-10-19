Губкинец заплатил более миллиона рублей за незаконную вырубку деревьев. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Белгородской области взыскали более 1 миллиона 96 тысячи рублей материального ущерба за незаконную вырубку леса. Исполнительное производство, возбужденное Губкинским районным судом, находилось в метром районном отделении судебных приставов. Должник решение суда в добровольный срок не исполнил. Судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, размер которого составил более 76 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес ряд ограничений, но должник должных выводов не сделал. Тогда судебные приставы начали списывать денежные средства с расчетного счета мужчины. Не желая нести бремя задолженности губкинец сам явился на прием в отделение судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, включая 76-тысячный исполнительский сбор.