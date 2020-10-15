Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 октября 2020: 94 новых заражений, опасность самолечения и 249 реанимационных коек

94 новых заражения, опасность самолечения и 249 реанимационных коек. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки у 94 белгородцев подтвержден COVID-19

Как сообщил федеральный штаб, за минувшие сутки еще у 94 белгородцев подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 9 989 заболевших.

Отметим, что за минувшие сутки у наших соседей из Воронежской области число заболевших составило 217 человек (всего 20 906), в Орловской области — 114 новых заражений (всего 10 055), в Курской области — 85 (9 186), в Тамбовской — 67 (8 564), в Липецкой — 64 (6 857).

Распределение новых случаев заражения в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Вирусные инфекции лечатся только противовирусными препаратами

Медики предостерегают белгордцев от самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков. Как подчеркнула первый заместитель начальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова, вопросы самолечения всегда вызывают большую тревогу. Она сказала:

- Категория антибиотиков относится к тем лекарствам, которые отпускаются сейчас строго по рецепту, применяются они только по назначению врача. Пить их «на всякий случай» как минимум нецелесообразно, а как максимум — это очень вредно, так как формируется устойчивость организма к любому виду антибактериальной терапии.

По словам Людмилы Крыловой, схема антибактериальной терапии назначается в соответствии с состоянием пациента, и только тогда есть эффект. В аннотации к препарату указывается усреднённая доза, не учитывающая индивидуальные особенности, при самолечении она может не вызвать ожидаемого эффекта. Такое лечение формирует нечувствительность к препаратам, и тогда любой препарат даже сравнительно сильный препарат эффекта уже не окажет. В таком случае схема лечения требует колоссальных усилий. При этом она особо подчеркнула, что вирусные инфекции лечатся только противовирусными препаратами, к антибиотикам вирусы нечувствительны.

В области оборудовали 249 реанимационных коек

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, на начало пандемии в области было всего 18 реанимационных коек, все они размещались в специально приспособленных инфекционных подразделениях. На сегодняшний день регион имеет 249 постоянно работающих аппаратов ИВЛ на ковидных площадках. 65 последних аппаратов должны поступить в этом месяце. Также в здании бывшей горбольницы №1 оборудуют 20 реанимационных коек. Но пока их вдвое меньше. Их поэтапный ввод связан с модернизацией газовой сети.