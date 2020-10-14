Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 октября 2020: Число новых зараженных COVID-19 бьет рекорды, область готова принять помощь соседних регионов

Число новых зараженных COVID-19 бьет рекорды, область готова принять помощь соседних регионов. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в области зарегистрировано 92 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 92 человека. По состоянию на 13 октября число новых случаев заражения за сутки составило 84 человека. Всего с начала пандемии в области выявлено 9 895 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От заражения COVID-19 в регионе скончалось 68 жителей.

На 14 октября на госпитализации находится 500 человек, число тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ возросло до 52 человек.

Наибольшее число новых заражений за минувшие сутки пришлось на Прохоровский район — 19 случаев (всего с начала пандемии 188). Следом идут Белгород — 15 случаев (всего 2 265), Старооскольский горокруг — 13 (1 488), Борисовский район — 12 (135), Яковлевский район — 7 (509), Новый Оскол — 5 (424). Есть новые заражения и в других муниципалитетах области.

распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Белгородские медики готовы принять помощь коллег из соседних регионов

Первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова сообщила, что область готова принять помощь коллег из соседних регионов. При этом она подчеркнула, что количество обращений за медицинской помощью выросло в 2,5 раза. И что для оказания помощи привлечены все имеющиеся ресурсы, в том числе ординаторы и студенты. Людмила Крылова, в частности, сказала:

- Мы рады любым рукам, потому что это дополнительный ресурс. Наши медики тоже болеют и, к несчастью, тоже уходят из жизни, поэтому мы предпринимаем все возможные усилия, но они не покрывают всей потребности, которая существует.

Жителей призывают неукоснительно соблюдать санитарные нормы

В региональном департаменте здравоохранения подчеркивают, что именно беспечность чаще всего становится причиной заболевания опасной инфекцией. И обращаются к белгородцам неукоснительно соблюдать все нормы санитарных ограничений. При этом медики напомнили, что статистика — вещь упрямая, и именно она подтверждает, что заболевают чаще те люди, которые не соблюдают элементарные меры для собственной безопасности.