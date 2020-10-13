Владыка Иоанн: Хаос, царящий вокруг пандемии, порождает тревогу и недоверие

Фото пресс-службы Белгородской епархии.

Владыка Иоанн, обращаясь в своем Послании к пастырям, диаконам, монашествующим и всем православным Белгородской области, отметил, что все мы все сегодня живем во время испытаний. Он подчеркнул:

- Болезненное поветрие коронавируса пришло в наши дома, в наши семьи и поражает здоровье наших близких. Вирус вторгся в привычные основы нашей повседневной жизни и подрывает экономические и культурные связи между людьми, духовные традиции. Информационный хаос, царящий вокруг пандемии, порождает тревогу и недоверие. В обществе все больше нарастает негативное отношение к любому человеку, в котором видят потенциального носителя вируса и угрозу для жизни.

Владыка призвал белгородцев соблюдать все предписания по санитарно-гигиенической защите себя и своих близких. Но при этом нельзя озлобиться, разрывать добрососедские и дружеские связи, подозревать всех и ненавидеть. Это ведет к разрушению самих себя.

Митрополит Белгородский и Старооскольский сказал:

- Святая Церковь учит нас, что нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его, а тем более в болезни. Христос нас призывает сделаться ближним для всех, кто встречается нам на жизненном пути. И этот призыв особо значим в период испытаний. Ведь важно не то, какое дано испытание пережить, а то, как мы его переживем.

Несмотря на то, что страны не смогли объединиться для создания лекарства от вируса, говорится в Послании, мы – дети одной Земли, и жизнь каждого имеет ценность для Бога. Мы, христиане, должны побеждать тревогу и страхи непрестанной молитвой, любовью и делами милосердия, потому что «любовь изгоняет страх». Но очень часто совершение богослужения воспринимается лишь как «скопление людей», представляющих эпидемиологическую угрозу. И это происходит, несмотря на соблюдение противовирусных защитных мер. Владыка предупреждает:

- Когда нам предлагают совершение церковных Таинств в виртуальном пространстве и участие в них через удаленный доступ, то мы рискуем впасть в опасные заблуждения, которые проповедуют призрачного «спасителя мира», лишая историчности христианство, как это уже было в ереси гностицизма.

Владыка призывает исправить отношения между людьми. И приводит слова Преподобного Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасем ся».