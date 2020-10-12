В Белгороде на улице Костюкова во время земляных работ нашли авиабомбу SD-100

Еще одну опасную находку обнаружили в лесополосе. Фото пресс-службы ГУ МЧС России Белгородской области.

Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области ежедневно проводят работу по обезвреживанию и ликвидации найденных в различных уголках региона взрывоопасных предметов, ведь белгородская земля стала местом многочисленных и ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. При этом нередко опасные находки обнаруживают на территории областного центра. Так, на улице Костюкова на строительной площадке при проведении земляных работ нашли авиабомбу SD-100. Взрывотехники осторожно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, извлекли ее из земли. Всего за прошную неделю было уничтожено 8 найденных боеприпасов.

Артиллерийский снаряд 76 мм был обнаружен в селе Колосково Валуйского городского округа во время сельскохозяйственных работ. В хуторе Глушинский Яковлевского городского округа во время подготовки земли под фундамент рабочие на частной территории обнаружили минометная мину 81 мм. В селе Купино Шебекинского городского округа взрывотехники обследовали местность и обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд 75 мм. В селе Первая Новоселовка Ивнянского района во время проведения земляных работ агроном обнаружил в поле 2 боеприпаса: авиационную бомбу 70 кг и артиллерийский снаряд 70 мм. В селе Никольское Белгородского района хозяин частного домовладения проводил уборку на своем участке и обнаружил 8 патронов.

Все найденные боеприпасы были ликвидированы взрывотехнической группой поисково-спасательной службы области и на специальном полигоне. Перевозка извлеченных снарядов к месту их уничтожения производилась на специально оборудованном автомобиле.