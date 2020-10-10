Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 октября 2020: В Белгороде за сутки 26 новых зараженных, в Белгородком районе - 21

В Белгороде на сутки 26 новых зараженных, в Белгородком районе - 21 Фото: "КП" Архив

Коронавирусная инфекция набирает обороты. В целом по России за последние сутки зарегистрировано 12 846 новых пациентов с подверженным диагнозом COVID-19 и 197 смертельных случаев от заражения опасной инфекцией. Всего же с начала истории заболеваний в стране число заболевших коронавирусом составило 1 285 084 человека. В Белгородской области также стремительно растет число заболевших. Так, по состоянию на 10 октября только в Белгороде число заболевший составило 26 человек (всего 2 159), в Белгородском районе — 21 новый ковидный больной (всего 1 090), в Шебекино — 10 (всего 405), есть новые больные и в других муниципалитетах области.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Всего за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 78 случаев заболеваний (всего 9 564). 514 пациентов находится на госпитализации, 41 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число умерших от заражения коронавирусной инфекцией — 66 человек.

Напомним, что по распоряжению заместителя губернатора области Дениса Буцаева в регионе ужесточили масочный режим и намерены строго штрафовать тех, кто его нарушает