Новым участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стало Валуйское ОАО «Молоко»

Завод специализируется на производстве сухих молочных продуктов – сухого цельного и сухого обезжиренного молока, а также сливочного масла.

В конце сентября эксперты Регионального центра компетенций провели очный отбор для участия в Национальном проекте на Валуйском ОАО «Молоко». Предприятие основано в 1981 году на базе молочного комбината и является крупным российским производителем молочной продукции. Завод специализируется на производстве сухих молочных продуктов – сухого цельного и сухого обезжиренного молока, а также сливочного масла.

На предприятии всегда стремились внедрять современные производственные практики и новые технологии, так в 2014 году успешно освоено производство молочного жира. Подобный продукт в России производят лишь две производственные площадки. Завод стал одним из первых пищевых предприятий области, сертифицированных по международной системе безопасности пищевой продукции, - в 2011 году швейцарская компания SGS выдала соответствующий сертификат.

Генеральный директор Валуйского ОАО «Молоко» Татьяна Обухова уверена – участие в Национальном проекте будет полезно и менеджерам, и рядовым сотрудникам в равной степени, поможет более эффективно анализировать текущее состояние процессов в компании и обращать внимание на слабые места, выявлять проблемы и справляться с ними. Снижение себестоимости, повышение качества и конкурентоспособности продукции, увеличение темпа роста производительности труда, переобучение и повышение квалификации работников предприятия – вот ряд показателей и мероприятий, которые завод планирует достичь в результате участия в нацпроекте.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" стартовал в Белгородской области в октябре 2018 года. За это время уже более 60 предприятий Белгородской области присоединились к участию в нацпроекте. Это предприятия из базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее и пищевое производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство и строительство. В числе основных критериев отбора - выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год. Заявку на участие можно подать на сайте производительность.рф.