Белгородцы опустили друга в реку за мячом, а потом случайно уронили

Скриншот видео. Фото: Скриншот с видео

Забавный трюк по спасению вылетевшего в Везелку мяча продемонстрировали трое белгородский парней. Судя по всему, мяч упал в реку в районе спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Двое молодых людей, взяв третьего за ноги, спустили его вниз с высокого парапета, пытаясь достать мяч. Но, не удержав, уронили друга в воду. При этом парень, упавший в воду, первым делом поймал мяч и бросил его друзьям. А вот как он выбрался из воды сам, осталось за кадром.

Видео попало в соцсети и подняло настроение белгородцам. Они активно обсуждают «событие», причем сторонник «за» и «против» разделились. Одни пишут, что сразу было понятно, что высота большая и мяч таким образом было не достать, обвиняя друзей, что теперь парень заболеет и что ему вовсе не следовало купаться в холодной воде из-за пустяка. Другие — что ребята молодцы и что не стоит обвинять их за то, что подняли всем настроение.