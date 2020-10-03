Пандемия в Белгородской области: трудовые споры на почве ограничений

С наступившей осенью всплеск заболеваемости COVID-19 вызвал новый виток ажиотажа вокруг вируса.

Нехватка больничных мест и закрывающиеся школы заставляют белгородцев беспокоиться и о потенциальных рисках поездок на работу. Между тем, проблема соблюдения правил безопасности и охраны труда на рабочих местах уже не первый месяц муссируется в белгородских и даже федеральных СМИ.

Жалоба сотрудников ЗАО «СК Короча» на увеличение рабочих смен и невыплату доплат за переработки в условиях коронавируса стала одной из самых громких экономических тем для обсуждения в Белгородской области. Может ли прецедент повлиять на бизнес работодателей в регионе? Попробуем разобраться, что на самом деле происходит в Короче.

О недовольстве некоторых сотрудников завода, входящего в состав агрохолдинга «Мираторг», стало известно в середине июня. Сначала в соцсетях появились сообщения о том, что работники недовольны переработками и отсутствием выплат за сверхурочную работу.

По словам их адвоката, после окончания одного из рабочих дней сотрудники как обычно ушли по домам, после чего им пришло смс, что они уволены. На следующий день их пропуска якобы оказались заблокированы, а администрация завода отказалась пропустить адвокатов сотрудников на территорию объекта.

О том, что правилами биологической, санитарной и ветеринарной безопасности установлен определенный и довольно жесткий порядок доступа посторонних лиц на предприятие, почему-то умолчали. Дальше события покатились, как снежный ком – жалобы, проверки, судебные иски, требования…

Социальная дистанция - одна из важных рекомендаций эпидемиологов.

История длится и по сей день. В суд на данный момент сотрудниками подано более 15 исковых заявлений против работодателя, идут разбирательства. С 16 июня по 10 сентября по жалобам работников в ЗАО «СК Короча» прошли две проверки прокуратуры с последующей передачей дел на рассмотрение в трудовую инспекцию, три проверки трудовой инспекции, одна проверка Роспотребнадзора. Казалось бы – всё подтверждается: и про «злобного работодателя», и про угнетённых работников, как это рассказывает СМИ и блогерам представляющий интересы «протестующих» юрист.

Однако, не все так однозначно, как пишут в соцсетях. Общественное мнение любит набрасываться на крупные компании, считая их виноватыми по определению. Бросим взгляд на ситуацию со стороны администрации завода.

В 2020 году во всём принято винить коронавирус – он вызвал панику и падение экономики, а в России, по сути, еще и превратил Роспотребнадзор в силовую структуру. Дальше – только факты.

По информации от инсайдера, 5 июня в адрес ЗАО «СК Короча» от Главного государственного санитарного врача по городу Губкин, Губкинскому, Корочанскому и Прохоровскому районам поступило предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Согласно документу, предприятие было обязано реализовать целый ряд мероприятий по предупреждению распространения и профилактике COVID-19. В частности: минимизировать и разграничить потоки работников; исключить пересечение работников из разных смен, ограничить их перемещение между участками, цехами и корпусами.

Стоит отметить: для того, чтобы предприятие не закрылось из-за массовых заражений сотрудников, а полки в магазинах не опустели, дополнительные меры предосторожности принимались уже с апреля.

В июне же, в целях снижения рисков возникновения очага коронавируса, изменили графики работы. Это и послужило главной причиной возникновения недовольства со стороны некоторых сотрудников. 16 июня в конце рабочего дня инициативная группа недовольных работников попыталась организовать общее собрание с участием руководства.

По мнению активистов, их вынуждали работать «в нечеловеческих условиях» и с большим риском заражения вирусом, заставляя перейти на новый график работы с нарушением законодательства, так как были нарушены сроки ознакомления сотрудников с новыми графиками работы.

Провести конструктивный диалог не удалось: конкретный перечень требований не был сформулирован, претензии выкрикивались из толпы, в то время как большая часть коллектива завершала рабочую смену и не принимала участия в обсуждении. Фактически, собрание не состоялось. Поддержки у коллектива немногочисленные «протестующие» не нашли – зато нашли «золотую жилу» их адвокаты.

Уже через три дня после неудачного собрания трудового коллектива в телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы «более 100 человек из числа работников ЗАО «СК Короча» отказались работать в тяжелых условиях». Если бы это действительно было так, завод бы «встал», однако производство предприятия никто не останавливал.

О нарушении прав работников рассказывал адвокат, который заявил, что «запросил у руководства предприятия необходимые документы для расчёта недоплаченных сумм». Оценить общую сумму ущерба юрист затруднился, но сообщил о своих планах, что ситуация «будет урегулирована в досудебном порядке» — и это ключевая фраза.

В конце июня состоялась короткая встреча администрации предприятия и адвокатов, которые выдвинули свои финансовые требования: выплатить каждому протестующему определённую сумму денег (без конкретных оснований, подтвержденных каким-либо расчетом) и никто не будет «терроризировать» предприятие проверками.

Руководство предприятия на спекуляцию не поддалось, а потому ситуация искусственно поддерживается в нужной степени накала. Всего на предприятии в несколько смен по предписанию Роспотребнадзора в аналогичных условиях работает около 800 человек, из которых только восемь сотрудников недовольны условиями труда и считают их неприемлемыми, а действия руководства незаконными и несправедливыми.

Адвокаты, проверки, суды - громкая история продолжается.

Несмотря на организованные по первому требованию отдельные рабочие места, работать сотрудники отказались и до 18 августа не показывались на рабочем месте. После этого они все же вернулись к выполнению своих обязанностей — и по настоящее время приходят на работу. Значит, не так уж все и плохо?

А что же проверки? Прокуратура ещё в июле установила, что девятерым работникам не сообщили о графике сменности в установленный законом месячный срок под подпись. Однако устно работники были уведомлены и фактически работали по этому графику с 11 июня. Иных нарушений, в том числе нарушений оплаты труда, прокуратура не обнаружила.

Относительно спровоцировавших всю эту ситуацию действий по выполнению предписания Роспотребнадзора и перекройке графика — тут руководство предприятия убеждено, что действовало правильно в режиме крайней необходимости, а нарушение сроков письменного ознакомления с графиками влечет менее значительные последствия, чем предотвращённый вред, связанный с риском возникновения очага заболеваемости COVID и последующим возможным закрытием предприятия.

Суд и время все расставят по местам. Однако, репутация «Мираторга» значительно пострадала, как ни крути. Станет ли громкое дело первым в череде нападок на бизнес от подчиненных на фоне массовой истерии из-за коронавируса?

Реалии показывают, что интернет сегодня способен не только разводить шумиху вокруг грязных подробностей жизни звезд шоу-бизнеса, но даже устраивать политические перевороты. Дьявол кроется в деталях — главное, умело расставить акценты.