Александр Осыков: Вдруг одна за другой появляются строчки…

Александр Осыков признается: он не мыслит себя без родного Белогорья. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Жил, путешествовал, писал

Такие три слова Василий Ерошенко завещал написать на своей могиле. С именем этого выдающегося человека, талантливейшего писателя и настоящего гражданина мира, связаны у Александра Осыкова и начало нынешнего года, и новые творческие достижения.

Биография Ерошенко удивительна, творческое наследие – богатейшее, вклад в укрепление дружественных связей между народами – бесценен. В начале 2020 года на Белгородчине широко отметили юбилей замечательного земляка. Александр Осыков в творческом соавторстве со старшим братом Борисом Ивановичем к этому событию издал книгу «Зоркое сердце Василия Ерошенко». К слову, она стала прекрасным продолжением задуманной братьями серии «Жизнь знаменитых белгородцев» (ЖЗБ). Занимаясь исследовательской работой, Осыковы решили поделиться с читателями славной историей родного края. И в 2019 году издали два первых сборника серии. Книга «Великие первопроходцы» рассказывает о выдающихся ученых, изобретателях, инженерах, истинных патриотах Отечества, настоящих первопроходцах в различных областях науки и техники. А «Вера в свет» - о знаменитых художниках, музыкантах и актерах, чье творчество озарено светом истинной веры, светом надежды и любви.

Третья книга серии – по собственному признанию авторов – написана об одном из самых удивительных людей XX столетия. Ерошенко ослеп в раннем детстве, но смог объездить полмира, выучить десяток иностранных языков, стать классиком японской (!) литературы, многие произведения которого, были переведены с японского на китайский великим Лу Синем.

- Это человек удивительной силы, тонкой и доброй души, это настоящая гордость Белгородчины, - говорит о Ерошенко Александр Иванович. – И особо ценно для нас с братом то, что книга о Василии Яковлевиче удостоилась чести войти во всемирно известную серию «Жизнь замечательных людей», издаваемую в Москве уже более века. Помощь в деле ее издания мы получили от правительства Белгородской области и лично от Евгения Степановича Савченко – вновь и вновь выражаю ему нашу искреннюю благодарность.

Книга, вышедшая во всемирно известной серии.

Помним и гордимся

Сегодня завершается работа над четвертой книгой серии ЖЗБ – «Гроссмейстер контрудара», издание которой приурочено к 75-летию Великой Победы. Она рассказывает о тех, кто мужественно защищал рубежи Отечества в сражениях прошлых лет, включая войну 1812 года. Прославленный полководец Ватутин, генерал-лейтенант Бондарев, летчица Федутенко, морская династия Касатоновых – в сборник вошли очерки о людях удивительной силы и отваги. Но сам Александр Иванович обращает внимание на еще один раздел книги – историческую летопись Курской битвы.

- Мы решили описать каждый ее день не только с точки зрения масштабов ведения сражений, но и показать ежедневный подвиг рядовых солдат и офицеров – рассказывает писатель. – Документальные материалы свидетельствуют: практически каждый день десятки наших бойцов повторяли подвиги Матросова, Гастелло, Талалихина… Слезы наворачивались, когда вчитывался в биографии обыкновенных людей, явивших примеры необыкновенного мужества. Герои Великой войны достойны не только высочайших наград, но и вечной памяти потомков.

Наш собеседник признается, что писать на военную тему непросто, ведь она очень сложна по своей эмоциональной наполненности. Но он уверен: мы должны помнить и гордиться своими соотечественниками, своими предками.

Все эти чувства братья Осыковы в полной мере выразили в книге «ПОМНИМ», которая вот-вот увидит свет. Ее название лаконично, но включает в себя всю безграничность неподкупной сыновней любви. Сюда войдут воспоминания о родных и близких, защищавших Родину по время Великой Отечественной войны. Авторы поделятся сокровенным: расскажут о родителях Иване Александровиче и Ольге Дмитриевне, а также о других членах семьи – мужественных солдатах и офицерах, снайперах и фронтовых врачах.

Серия "Жизнь знаменитых белгородцев.

Творческие поиски

Александр Иванович с гордостью говорит о своих предках, признается, что и любовь к литературе и творчеству передалась ему по наследству. Отец поэта много лет возглавлял кафедру литературы Белгородского пединститута (ныне БелГУ), старший брат – уважаемый не только на Белгородчине, но и далеко за её пределами краевед, писатель, журналист, а прадед по материнской линии – известный поэт и композитор XIX века Михаил Александрович Языков, один из авторов популярного романса «Ночь светла».

«Поэзия по-прежнему остаётся для меня главным делом в литературе», – утверждает наш собеседник. Сегодня в копилке писателя много новых поэтических произведений, тексты песен, стихи для детей. Кстати, произведения для юных читателей, по его же признанию, являются своеобразными творческими экспериментами. Буквально месяц назад была издана книга «Белгородчина: маленькому путешественнику». Красочное издание рассказывает детям о достопримечательностях области, о главных событиях в ее истории, о традициях и выдающихся земляках. К слову, книга рассчитана не только на самых маленьких – хотя стиль написания ясен и прост, но вполне четко определяет ребенка полноценным собеседником взрослого писателя-краеведа.

Красочное издание увлекательно и понятно знакомит с историей родного края.

Еще одним любопытным экспериментом Александр Осыков называет вышедший тоже буквально несколько недель назад поэтический сборник «Автографы ночи». Здесь автор, ведя откровенный разговор с читателем, мастерски использует самые разные формы стиха: хокку, верлибры, палиндромы, центоны, акростихи, переводы. В итоге книга получилась необычной, во многом совершенно штучной не только для сегодняшней белгородской, но и всей современной российской литературы.

– Творческий поиск – это естественное состояние поэта, - комментирует сборник Александр Иванович. - Разгадывать тайны родного слова, чтобы потом делиться своими открытиями с читателями, для любого автора – дело не только наиважнейшее, но и невероятно увлекательное.

Насколько удачен эксперимент – автор предлагает оценить читателям. Мы же искренне желаем писателю не терять вдохновения и продолжать радовать земляков новыми произведениями.