В Белгородской области разворачивают 396 дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией

Число заболевших за минувшие сутки составило 63 человека.

396 дополнительных коек для лечения белгородцев с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом развернут в Белгородской области. В областном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что на сегодняшний день на территории региона уже работает 8 госпитальных баз, где принимают пациентов с подтверждённым COVID-19 или подозрением на него.

Больных коронавирусом принимают в Алексеевской ЦРБ (25 коек), Старооскольской окружной больнице(164койки). Принимают больных и Чернянская ЦРБ (65 коек), Губкинская ЦРБ (25 коек), Новооскольская (54 койки), Городская больница №2 Белгорода (280 коек), Областная инфекционная больница (87 коек), Областная детская больница (170 коек).

Подчеркивалось, что в области открыто 870 коек, и заняты они на 90%. Поэтому с 30 сентября на базе Белгородской ородской больницы №2 будут открыты дополнительные 343 койки, а еще 200 будут в запасе на случай роста заболеваемости.

Напомним, что в течении двух последних недель в области наметился рост заболевания коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 29 сентября в регионе число заболевших с начала пандемии составляет 8 798 человек и у 63 белгородцев коронавирусная инфекция обнаружена только за последние сутки.