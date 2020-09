В Белгороде V молодежный фестиваль искусств «Этажи» собирает друзей и готовит множество приятных сюрпризов

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

26 и 27 сентября Белгородская филармония будет праздновать 5-летие молодежного фестиваля искусстве «Этажи». Она вновь превратится в многоуровневое арт-пространство и наполнится различными видами искусств и многочисленными гостями

Предварять фестиваль будет танцевальный мастер-класс. В этом году его проведут известные хореографы Александр и Камила Могилевы.

Далее гостей ждет перформанс-открытие: поэты будут читать стихи, художники – создавать картины. Искусство будет рождаться здесь и сейчас — на глазах зрителей.

Что не пропустить в фестивальном круговороте? Поклонники современной поэзии смогут посетить камерный поэтический концерт с участием Павла Крузенштерна (Санкт-Петербург), Аксиньи Домео (Москва), Юлии Глыбиной (Смоленск), Евгения Дьяконова (Санкт-Петербург). Также в программе акустический квартирник с участием группы Shoo и поэта Завтра Май.

Тем, кто хочет всегда оставаться в тренде современных форматов, предлагают посетить мастер-класс Андрея Мусина и Алены Кукушкиной (Москва), кураторов факультета «Режиссура музыкального, рекламного и фэшн-видео» в академии коммуникаций Wordshop.

Конечно, на «Этажах» приятные сюрпризы приготовили для меломанов. Вновь готов удивлять Белгородский академический русский оркестр! В проекте Folk Future в исполнении коллектива прозвучат премьеры: симфоническая поэма «Ведьмак» по мотивам произведений Анджея Сапковского для электроконтрабаса и контрабас-балалайки с оркестром и двойной концерт Меча и Магии для скрипки и виолончели с оркестром на основе музыки Пола Энтони Ромеро к игре Heroes of Might and Magic III в оркестровке Ильи Мищенкова. Вместе с оркестром на сцену выйдут солисты филармонии Глеб Мацевитый (виолончель), Илья Мищенков (скрипка), а также специальные гости Артем Чирков (контрабас, Санкт-Петербург) и Петр Зайцев (DJ, Москва).

Ждет приятный сюрприз и поклонников джаза. Big Band No Comment представит новую программу. Солисты – Сергей Долженков (тромбон, Москва) и Алина Романович (Белгород).

«Этажи» — это пространство, дающее возможность выразиться молодым художникам. На V молодежном фестивале будут представлены экспозиции «Я придаю значение» стрит-фотографа Дмитрия Мясникова, выставка акварельной абстракции «Многогранность» Ольги Алексеенко, «Исихара» от Вики Хаданка, Etat du ciel Андрея Полушкина, выставка графики «Ускользающий момент» Анны Польниковой, «Живые формы» от Анны Лалаян, #STOPONSPOT Екатерины Сениной, презентация выставки «Человек и он сам»: Анастасия Лукша, София Орешкина, Никита Шевченко, Анна и Ева Джафаровы.

Это далеко не все, что приготовили организаторы для любителей современного искусства. Билеты на фестиваль в продаже в кассе филармонии и на сайте.