«Циркулем обвел бы Москву»: вспоминаем самые яркие высказывания подавшего в отставку губернатора Белгородчины

фото из архива. Фото: Екатерина Лобановская

В Белгородской области впервые с 1993 года изменится первое лицо региона. Бессменный губернатор Евгений Савченко подал в отставку 17 сентября. Как сообщила пресс-служба облправительства, решение досрочно прекратить полномочия связано с избранием Савченко депутатом областной Думы. В этот же день на совещании он представил первого заместителя главы области Дениса Буцаева. Возможно, он заменит Савченко до выборов 2021 года. Пока вопрос о том, кто возглавит нашу область остается открытом, мы собрали самые яркие высказывания Евгения Савченко об экономике, образовании, русском народе и Западе, о Боге, Крыме и власти.

Циркулем обвел бы Москву

Была бы моя воля, я бы взял циркуль, обвел Москву в радиусе 300–400 километров, захватив те места, где, в общем-то, сельской жизни уже фактически нет, и объявил поместизацию России. Возрождение родовых поместий.

Кого кормит Белгородская область

Она [Белгородская область] кормит 15 миллионов человек — то есть десятую долю всего населения — мясопродуктами... Сахаром — примерно 12 миллионов человек. Молочными продуктами — чуть-чуть за два миллиона. Маслом растительным — миллионов 20 кормим. Яйцами — минимум три миллиона. Зерном, хлебопродуктами — миллиона четыре...

ВТО для игроков, которые сами для себя устраивают правила

ВТО — это клуб для сильных игроков, где они сами для себя устанавливают правила. А мы официально считаем себя страной с развивающейся экономикой. Находимся в другой весовой категории. Но, как бы то ни было, случилось то, что случилось — санкции, ответные санкции, и тема ВТО уже становится фоновой, не главной.

Экономическая политика и сильный рубль

Государство должно проводить такую макроэкономическую политику, чтобы существовал баланс между производителями, которые заинтересованы в низком рубле, и потребителями, которые заинтересованы в сильном рубле.

Дайте человеку 3 миллиона

...По американской методике, у нас стоимость одной жизни — 30 миллионов рублей. Так дайте человеку три миллиона, чтобы он дом себе построил, семью завел, чтобы дети у него росли здоровыми и физически, и нравственно. Это выгодно для страны! А мы от человека большими процентами отгородились…

Наша система образования развивает только мозг

У человека два источника познания — мозг и душа. Наша система образования настроена на то, чтобы развивать только мозг. Это неправильно.

Хозяин-товарищ и батрак

...по схеме «я — хозяин, а ты — батрак наемный» хорошей работы не добьешься... Хозяин — тот, кто выстроил систему управления, при которой всем интересно самореализовываться. Чтобы не попки вокруг были «чего изволите», а товарищи, соработники.

Если людей гнуть, сломать можно

Увлекать надо людей, а не гнуть. Если гнешь, они и сломаться могут. Все нужно делать с любовью... Я считаю: первое — я не должен мешать тем, кто правильно развивается. А кто хочет выйти за периметр норм и приличий, тех надо поправлять.

Совесть — это ум души

Что такое совесть? Это ум души. Все, что ты делаешь, ты оцениваешь не только рационально, логически, но и по тому, как душа к этому относится. Если что-то сделал, а на душе муторно, значит, ошибся.

Мы придем к Розе мира

Я исхожу из того, что Бог един. Вы же читали Даниила Андреева, «Розу мира»? Рано или поздно мы придем к Розе мира. Только в этом спасение человечества. Иначе — катастрофа.

Национальные меньшинства существуют, пока существует русский народ

Сегодня все наши национальные меньшинства прекрасно понимают: они существуют до тех пор, пока существует русский народ. Они заинтересованы в русских больше, чем сами русские. Я украинец по национальности, у меня и папа, и мама — с Сумщины. Но родился в Белгородской области, и по языку, культуре, системе взглядов я такой же русский, как и все остальные.

Смерть — это просто переход из одного состояния в другое

Спустя много лет, когда придет пора уходить из этого мира, главное — чтобы я ТАМ был принят. Потому что там — жизнь вечная. А смерть — просто переход из одного состояния в другое. Вот о чем надо чаще думать...

Идеальный рейтинг — 50%

100 % быть не должно. 100 % — это страшно. Тут уже надо задуматься, почему тебя так любят. И поддерживать стопроцентный рейтинг, знаете, как приходится?.. Идеальный рейтинг — 50 %.

Ленина нужно было вынести и похоронить

Я постоянно повторяю: многое можно Борису Николаевичу простить, но почему он в последний день, когда вышел в эфир и попросил у людей прощения, не перевернул страницу? Надо было в ту же ночь вынести Ленина и похоронить. Пришел Владимир Владимирович — а Ленина нет.

Самое страшное оружие русского человека — бардак

Дьявол — он в мелочах. Сегодня ты храм не подсветил, завтра что-то еще не так сделаешь. Одно за другое цепляется, и поехали. Самое страшное оружие русского человека — это бардак.

На Западе - скука страшная, хочется водки выпить

Если я больше недели провожу за рубежом, на Западе, скука страшная меня охватывает. Хочется быстрее вернуться на родину, выпить стакан водки и душой отдохнуть. Там однообразие. Нам оно не нужно. Вот украинцы с ума сошли: хотим в Европу! Да живите вы своей — украинской — жизнью. Россия должна собственные достоинства развивать, укреплять. Бардак, авось-небось — отбросить. И вспомнить, какими ценностями мы всегда жили: человек чести, человек слова, человек труда.

Настоящей оппозицией должна быть интеллигенция

К интеллигенции надо прислушиваться. Она всегда немножко в таких... искрящих отношениях с властью. И ее надо поддерживать. Настоящей оппозицией в любом социуме должна быть интеллигенция.

Конечный пункт принятия решений — это я

...Чаще всего просят построить — школу, детский сад, дом культуры, спортивную площадку... Люди понимают, что конечный пункт принятия решений по всем объектам капитального строительства — это я.

Отказаться от ребенка грех меньше, чем убить его

Надо вникнуть в ситуацию с абортами и убеждать всех, кто на него идет, — надо рожать. Меньший грех потом отказаться от ребенка, чем убить его. Вот из двух грехов надо выбирать меньший. Ведь у нас система работы отлажена — в детские дома стоят очереди, чтобы получить ребенка. Так что пусть рожают.

Власть должна переизбираться регулярно

Что же касается моей личной позиции относительно сменяемости власти, она неизменна: власть должна переизбираться регулярно, в полном соответствии с существующим законодательством. Помимо того, что это обязательная демократическая процедура, это еще и проверка голосованием правильности избранного курса социально-экономического развития, вопрос доверия избирателей.

Критика идет только на пользу

Конструктивная критика вообще идет только на пользу. Есть такая шутка: растение лучше растет, когда его поливают. С руководителем происходит то же самое. Правда, лучше, если критика справедлива, объективна, в меру.

Приравнять рубль к киловатт-часу

Если, условно, приравнять рубль к киловатт-часу, то это будет прорыв, потому что по энергетическим запасам Россия — самая богатая страна в мире. Мы можем в счёт этих запасов так быстро разбогатеть, такие формы развития осуществить, что в очень короткие сроки произойдут просто сказочные изменения.

Наука и религия — две сестры

Есть две великие сестры — наука и религия. Наука уже подтверждает наличие Бога. А Бог не возражает против научного познания бытия. Мы видим, что наука и религия вот-вот сольются. Что произойдет в результате? Когда происходит слияние науки и религии, появляется другой инструмент познания — душа. Это уже иное, более мощное развитие человека, перед ним открываются и совсем другие возможности. Нужно приближаться к единому Богу. А приблизившись к нему, мы сами станем совершенно иными.

О меде

Человек должен потреблять в течение года 10 килограммов меда на душу населения — дети чуть меньше, взрослые чуть больше (мед все-таки может вызывать аллергию), но в общей сложности 10 килограммов...

О яблоках

Польша сегодня производит три миллиона тонн яблок в двух таких районах как наш Корочанский. А почему тот же самый Корочанский район не может производить 500 тысяч тонн яблок? Вполне может... Мы убедились, что у нас есть все возможности для того, чтобы в ближайшие 10 лет организовать производство минимум один миллиона тонн яблок — фактически третью часть того, что сегодня требуется для российского потребителя и что он получает по импорту.

У Крыма большое будущее

Крым должен стать центром притяжения. Туда должны ехать за здоровьем. Крым должен стать центром рекреационных и образовательных услуг. У Крыма большое будущее...

Учитель должен учить, а врач — лечить, а не заниматься «бумаготворчеством»

Врачи должны лечить, а учителя — учить, а не заниматься «бумаготворчеством». Критерием оценки врачей должно быть качество лечения, а критерием оценки учителей — качество учения. Вот два главных критерия, а не бумажные отчеты.

Кто играет на скрипке, баяне, тот не ворует

Доказано, что тот, кто играет на скрипке, на баяне, аккордеоне, пианино и других музыкальных инструментах, — те не воруют.

Гумус — наше все

Гумус — это все. Как Пушкин в поэзии, так гумус в сельском хозяйстве.

О Боге и мусоре

Мы нарушаем основополагающий принцип мироустройства — незримый мир управляет зримым. Бог исключен из истории, его никто не принимает как главный фактор. Мы катимся в бездну [...]. Недра земли истощаются, воздушный и водный бассейны замусорены. В океане плавают горы, острова из мусора. Необходимо формировать новую повестку дня для мирового сообщества, и начинать делать это должны прежде всего духовные лидеры всех мировых религий.

Белгородчина будущего

Образ Белгородчины 2017 года будет тусклым, безрадостным и нежизнеспособным, если мы не будем поддерживать культуру. Поддержка культуры и духовных традиций — ключевое направление нашей работы... Для нас культура уже давно не отраслевое понятие, а системообразующее и мировоззренческое. Культура — это всегда движение к Свету, а значит — к Добру. Так мы ее понимаем и такой видим ее в образе области 2017 года.

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