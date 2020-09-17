«Регион забирают федеральные игроки»: что ждет Белгородскую область после отставки губернатора Евгения Савченко

Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку 17 сентября. Как сообщила пресс-служба облправительства, решение досрочно прекратить полномочия связано с избранием Савченко депутатом областной Думы. Впервые с 1993 года изменится первое лицо региона. Возможно, место Евгения Степановича займет Денис Буцаев, которого назначили первым заместителем главы области. «Комсомолка» собрала мнения экспертов о том, что ждет Белгородчину после отставки губернатора.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗНАЕТ РЕГИОН, ОН НЕ ЗНАКОМ И С ЕГО ЭЛИТОЙ»

- Я полагал, что за особые заслуги Евгению Савченко позволят либо назвать приемника, как это позволили сделать Алексею Гордееву в Воронежской области, либо, как минимум, по калужскому варианту подберут компромиссную фигуру из местных. Но если врио губернатора станет Денис Буцаев, это значит, что регион просто забирают федеральные игроки. Белгородчина усилиями Савченко стала лакомым активом для многих групп интересов, - считает политолог Владимир Слатинов.

При этом эксперт отмечает, что это общераспространенная практика: когда в регион приезжает не знакомый с областью «варяг» - это приводит к тому, что управление переходит людям из федерального центра.

- Понимаете, если человек не знает регион, значит он не знаком и с его элитой. При этом тому же Буцаеву помимо стандартного знакомства с областью, погружения в ее проблемы, налаживания взаимодействия с местной элитой, придется еще предложить что-то такое, чего до него не было. А это очень сложно. Потому что Белгородчина отличается от среднестатистического российского региона - она намного более развита. А эти, так называемые, молодые технократы, которые приходят к власти в регионах, имеют дефицит авторской повестки. В чем нужно отдать должное Евгению Савченко - он постоянно что-то придумывал, что-то осваивал, предлагал новые формы управления и хозяйствования. Застой, если и был, то только в политической части. В экономической части Савченко до последнего был инноватором. И в этом главная проблема Дениса Буцаева: что сможет предложить он и так развитому региону? - рассуждает Владимир Слатинов.

Если случится некий «инвестиционный дождь» - это, конечно, будет значительно для Белгородской области и для укрепления роли нового главы. Но Владимир Слатинов призывает не спешить: нужно посмотреть, какие будут первые шаги.

- Ближайший год - это время адаптации к новому руководству и тем игрокам, которые пойдут вслед за ним. Евгений Савченко сделал, можно сказать, предохранение - он несколько ограничил нового губернатора. Белгородская областная Дума, которая сейчас избиралась, - в ней почти три десятка директоров. Это такой совет управленцев региона. Это собрание людей, которые имеют депутатские мандаты и при этом фактически контролируют белгородскую экономику. И вот с ними новому губернатору нужно считаться, - уверен политолог.

«УХОДИТ КРАСИВО»

- Евгений Савченко - это политический долгожитель, который смог создать в своем регионе эффективную систему управления и гасил все внутриэлитные конфликты. Обратной стороной жесткой вертикали власти стало ослабление в публичной сфере альтернативных игроков, способных предлагать иные решения. Белгородская область может гордиться своими макроэкономическими показателями, интересными социальными и культурными проектами, - комментирует политолог Роман Савенков. - Лично Савченко регулярно входил в топ самых эффективных губернаторов в федеральных рейтингах. Взять к примеру ситуацию с коронавирусом в Белгородской области: низкая динамика ежедневного прироста зараженных - результат не только небольшой численности региона, но управленческой и общественной дисциплины. С политической точки зрения он красиво уходит, без внешнего давления, без влияния каких-либо негативных факторов. Это его решение. При этом он публично определил преемника.

Однако политолог не исключает, что влияние бывшего губернатора на Белгородскую область сохранится.

- Ничего не указывает на то, что он теряет рычаги контроля. Вряд ли он идет на новый пост, не сохранив их. Так политики не поступают. Скорее всего доминирующее влияние Савченко на регион сохранится.

«ПРОЯВИТ СЕБЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИГРОК»

- Судя по утечкам из кабинетов власти, его отставка была ожидаемой. Евгений Савченко - «последний из магикан», оставшийся на посту губернатора с ельцинского периода. Он пережил несколько эпох, связанных с правовым статусом губернаторства. Это и период высокой конкуренции в 1990-е, и период назначений глав регионов, и время, когда с 2012 года возвратили выборы. Самым известным его соперником в 1999-м стал Владимир Жириновский. Но и он не смог обойти Евгения Савченко, заняв третье место на Белгородчине. За него проголосовали чуть более 17% избирателей, - поясняет политолог Владимир Инютин. - Годы правления Савченко - это огромный и успешный период для Белгородской области. Возможно, самый успешный в плане социального и экономического развития. Связано это с тем, что регион прочно вошел в число лидеров по реализации проектов, развитию городских центров, таких, как Белгород, Старый Оскол, Губкин.

Отмечает политолог, что влияние Евгения Савченко в регионе сохранится только в первые годы.

- В Белгородской области его мнение очень востребовано. Савченко по меркам России - не имеющий аналогов по опыту и авторитету региональный политик. Он меняется на посту губернатора с молодым управленцем, которому во многом еще предстоит доказать свою состоятельность. Но, думается, через какое-то время, он проявит себя как самостоятельный политический игрок.

«НОВОМУ ГЛАВЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ»

Мы также поговорили об эпохе Савченко в представителями белгородских политических сил.

- Под тотальным контролем губернатора была вся Белгородская область. Евгений Савченко вникал во все. И нужно отметить, что жизнь белгородцев во многом определялась его решениями. И уровень жизни наших жителей, по сравнению с другими регионами, далеко не худший. К тому же общепризнанно, что дороги в области - одни из лучших в стране. Ведутся масштабные работы по благоустройству городов и сел региона, есть много хорошего, что было сделано за время правления губернатора. Но, безусловно, есть еще над чем работать новому главе региона, - первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов. - Евгений Савченко представил сегодня своего приемника - Дениса Буцаева. Но я надеюсь, что у нашей партии будет возможность выставить своего кандидата на предстоящих выборах губернатора, чтобы жители области смогли сделать свой выбор.

А вот что думает по поводу отставки губернатора руководитель фракции ЛДПР в Белгородском городском Совете Константин Климашевский:

- Сложение полномочий губернатором Савченко после прошедших выборов в Белгородскую областную Думу было ожидаемым шагом. Давать оценку четвертьвековой деятельности руководителя региона мы не будем, но отметим, что есть, как положительные моменты, так и отрицательные, негативные для населения, связанные с деятельностью регионального Правительства под руководством Савченко.

Что касается нового руководителя региона, то мы надеемся на конструктивный диалог в решение накопившихся проблем населения и учет в работе ошибок предшественника. Власть должна быть более открыта и доступна для наших граждан.

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