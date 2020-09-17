В Белгороде обсудили проблемы производственного травматизма

Важные вопросы охраны здоровья обсудили представители власти, профсоюзов, предприятий и организаций.

Главное в профилактике производственного травматизма на рабочих местах – заинтересовать работодателя. Именно к такому основному выводу пришли участники прошедшего мероприятия. Своим видением проблемы поделились представители власти, региональных профсоюзов, предприятий и организаций.

Как отметила заместитель управляющего Белгородским региональным отделением ФСС РФ Елена Любова, одним из факторов по снижению производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя в создании безопасных условий труда. С 2002 года Фонд компенсирует предприятиям от 20 до 30 % средств, затраченных на профилактические меры. В этом году на эти выделено 202,4 миллиона рублей, что на 6% больше, чем в прошлом. И эта сумма с каждым годом растёт.

Елена Любова отмечает все более растущую ответственность работодателей.

По словам начальника отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС РФ Лилии Слапыгиной, работодатели Белгородской области активно пользуются такой возможностью. Например, в прошлом году разрешение на использование указанных средств получили 603 страхователя области. Они за счет средств ФСС обеспечили 28 тысяч работников средствами индивидуальной защиты, провели специальную оценку условий труда на 13 тысяч рабочих местах. Кроме того, около 35 тысяч работников прошли периодические медицинские осмотры, поправили свое здоровье 1 289 белгородцев, работающих во вредных и опасных условиях, а также предпенсионеры и пенсионеры - 738 человек. На сегодняшний день уже подано заявление 550 страхователей.

С самого начала запуска этой программы Фонда её активным участником стало агропредприятие «Колхоз имени Горина». Руководитель его службы охраны труда, промбезопасности и экологии Дмитрий Карпов поясняет: «Мы ежегодно получаем возврат, полностью используем тот лимит, который нам полагается. Мы давно и плодотворно работаем с Фондом. Многим кажется, что это сложно, нужно заполнять кучу бумаг и документов. Нет, не так много, всё это выполнимо и решаемо, просто надо начать этим заниматься».

В самом начале, при поддержке Фонда социального страхования были приобретены тахографы, наличие которого является одной из основных мер профилактики производственного травматизма среди водителей. А сейчас агропредприятие активно пользуется программой санаторно-курортного лечения. К примеру, в прошлом году при поддержке Фонда в санатории «Дубравушка» оздоровились 54 работника, а в этом году - 27. Также 537 сотрудников прошли профмедосмотр за счёт средство Фонда социального страхования.

Все проблемы нужно решать сообща, - подчеркнула Людмила Морозова.

Видимых успехов в профилактике производственного травматизма нельзя достичь без слаженной работы системы социального партнёрства в регионе. Фонд социального страхования активно совместно с профсоюзами Белгородской области ведёт активную разъяснительную работу. Притом, как среди работодателей, так и самих работников. Как отметила правовой инспектор регионального объединения организаций профсоюзов Людмила Морозова, персонал не должен ждать указаний надзирающего органа, а сам выполнять все необходимые требования по охране труда.