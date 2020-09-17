В Борисовском районе Белгородчины две школы закрыты на карантин из-за COVID-19. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области две школы — Новоборисовская и Грузечанская Борисовского района, полностью закрыты на карантин после того, как у нескольких учеников обнаружили COVID-19, сообщил на заседании областного правительства рассказал первый заместитель начальника департамента образования области Николай Рухленко. Чиновник отметил, что, в основном, образовательные учреждения в регионе работают в штатном режиме, за исключением редких случаев.

К таким редким случаям относятся: 5 групп в четырех детских садах в Белгороде и Ракитянском районе, которые закрыты на карантин; 14 школ области, где есть отдельные классы с заболевшими учащимися.

На заседании правительства области подчеркивалось, что закрытие отдельных классов не прерывает образовательный процесс. В ситуации карантина обучение переводится в дистанционный формат.

Губернатор Евгений Савченко, подчеркнул:

- Обращаю внимание всех глав администраций на жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Закрытие школы вообще должно рассматриваться для нас, как ЧП. А с другой стороны мы всегда должны быть готовы и к дистанционному режиму обучения.

Напомним, что за минувшие сутки в области было выявлено 48 новых заболеваний коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших с начала пандемии составило 8 056 человек.

На госпитализации по состоянию на 16 сентября находится 333 жителя области, 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 62-летний житель Белгородского района. Он стал 60-м пациентом в области, который умер от заражения COVID-19.