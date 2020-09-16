Белгородские энергетики модернизировали наружное освещение Яковлевского горокруга

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» модернизировало наружное освещение Яковлевского городского округа с применением энергосберегающих технологий и автоматизированных систем.

За восемь месяцев энергетики увеличили количество шкафов управления до 155 и к концу года планируют смонтировать еще 50, после чего у диспетчера появится возможность дистанционного управления 100% светильников округа (8238 шт.).

В рамках проекта «Цифровой РЭС» на центральных улицах города Строитель вместо устаревших светильников ЖКУ смонтировано 120 современных энергосберегающих приборов освещения, оснащенных индивидуальными блоками управления. Участок интеллектуальной сети охватил улицы Промышленная, Ленина и 5-го Августа.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Инновационные светильники не только значительно экономнее, по сравнению с предыдущими аналогами, но и позволяют без выезда на объект включать и отключать отдельные светоточки, регулировать их световой поток, а в местах с наименьшей проходимостью уменьшать мощность, снижая объем потребляемой электроэнергии.

Кроме того, по улице Ленина энергетики заменили шесть устаревших железобетонных опор ЛЭП на декоративные конструкции из стеклопластикового композита, оснащенные внутренней подсветкой, а также обеспечили электроснабжение 11 «умных» пешеходных переходов, работающих по принципу световой проекции в ночное время суток для безопасности пешеходов.

В рамках программы развития наружного освещения на территории микрорайонов ИЖС Крапивинский-3, сел Верхний Ольшанец, Смородино и Мощеное энергетики построили дополнительно 7,6 км новых линий и установили 226 светильников. До конца года новые светильники появятся и на хуторе Волохов.

Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов, модернизация наружного освещения является важной составляющей развития электросетевого комплекса и повышения качества жизни белгородцев.

- Проекты по повышению уровня автоматизации сетей и класса энергоэффективности светильников реализуются во всех районах, что касается Яковлевского городского округа, то здесь уже в этом году цифровые технологии сделают наружное освещение полностью управляемым, - подчеркнул Сергей Демидов.