Депутаты Белгородского горсовета рассмотрели, как исполнялся бюджет 2019 года

Фото пресс-службы администрации Белгородской мэрии.

В администрации Белгорода прошли заседания постоянных комиссий горсовета, на которых депутаты рассматривали исполнение бюджета 2019 года. Так, в 2019 году доходы бюджета составили 11 миллиардов 352 миллионов рублей, расходы – 11 миллиардов 448 миллионов рублей, дефицит – 96 миллионов рублей или 2,1% от общего объема доходов. Объем налоговых и не налоговых поступлений превысил 4 миллиардов рублей, докладывала руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации Светлана Рулева.

Отмечалось, что весомое место в доходной части занимают безвозмездные поступления – порядка 6 миллиардов рублей (дотации из вышестоящего бюджета, субсидии, субвенции, прочие межбюджетные трансферты).

Как отмечала Светлана Рулева, структура расходов бюджета остается стабильной, наибольший удельный вес занимают расходы на образование (47,4%), национальную экономику (19,9%), социальную политику (15,4%), ЖКХ (6,8%).

Как и в предыдущие годы, в 2019 году приоритетным являлось исполнение расходных обязательств в социально-культурной сфере. Их доля в общем объеме расходов составила 66,4 % или 7 миллиардов 599 миллионов рублей. При этом исполнение расходной части бюджета городского округа в 2019 году осуществлялось в программном формате на основании 12-ти муниципальных программ.

Также постоянные комиссии рассмотрели исполнение наказов избирателей, которые поступили в ходе выборов 2018 года и довыборов 2019 года. Из них 83 наказа исполнено в 2019 году, 10 – в первом полугодии 2020 года. Еще 23 наказа находятся в стадии реализации. Подчеркивалось, что полностью все наказы должны быть исполнены не позднее 2023 года.