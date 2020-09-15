Алексей Нечаев: в Белгородской области 77% голосов было получено вне избирательных участков

Алексей Нечаев, лидер партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Белгородская область стала лидером по голосованию вне избирательных участков среди регионов, в которых проходили выборы 13 сентября, об этом заявил на пресс-конференции Алексей Нечаев, лидер партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

- В Белгородской области 77% голосов было получено в переносных ящиках. Это означает, что почти 4 из 5 голосов получено где-то около заборов. Можно поздравить Белгородское руководство с такой высокой легитимностью проведенных выборов! - сказал Нечаев.

Сравнительный анализ по голосованию вне избирательных участков.

Нечаев заметил, что результат партии “НОВЫЕ ЛЮДИ” тем выше, чем меньше выездного голосования, которое сложнее проконтролировать. Например, в Томске где вне избирательных участков проголосовало 32% избирателей партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” получила 15% голосов. В Калужской области “НОВЫЕ ЛЮДИ” набрали 8% голосов, в Костромской 7,5%, в Новосибирской 7%, в Рязанской 5,7%. Таким образом партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” прошла во все законодательные собрания областей где были зарегистрированы списки партии, кроме Воронежской и Белгородской области, которые стали лидерами по числу избирателей проголосовавших вне избирательных участков 73% и 77% соответственно.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» продолжают работу в Белгородской области. Уже началась подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Также продолжит свою работу «Школа новой политики» в Белгороде. Не останутся без внимания «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» и муниципальные выборы в регионе, сообщил источник в региональном отделении партии.

Напомним, ранее Белгородская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии “НОВЫЕ ЛЮДИ”, но белгородцы все равно голосовали за партию, самостоятельно вписывая в избирательные бюллетени ее название.