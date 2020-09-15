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Алексей Нечаев: в Белгородской области 77% голосов было получено вне избирательных участков

Регион выбился в лидеры по голосованию вне избирательных участков
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Алексей Нечаев, лидер партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Алексей Нечаев, лидер партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Белгородская область стала лидером по голосованию вне избирательных участков среди регионов, в которых проходили выборы 13 сентября, об этом заявил на пресс-конференции Алексей Нечаев, лидер партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

- В Белгородской области 77% голосов было получено в переносных ящиках. Это означает, что почти 4 из 5 голосов получено где-то около заборов. Можно поздравить Белгородское руководство с такой высокой легитимностью проведенных выборов! - сказал Нечаев.

Сравнительный анализ по голосованию вне избирательных участков.

Сравнительный анализ по голосованию вне избирательных участков.

Нечаев заметил, что результат партии “НОВЫЕ ЛЮДИ” тем выше, чем меньше выездного голосования, которое сложнее проконтролировать. Например, в Томске где вне избирательных участков проголосовало 32% избирателей партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” получила 15% голосов. В Калужской области “НОВЫЕ ЛЮДИ” набрали 8% голосов, в Костромской 7,5%, в Новосибирской 7%, в Рязанской 5,7%. Таким образом партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” прошла во все законодательные собрания областей где были зарегистрированы списки партии, кроме Воронежской и Белгородской области, которые стали лидерами по числу избирателей проголосовавших вне избирательных участков 73% и 77% соответственно.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» продолжают работу в Белгородской области. Уже началась подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Также продолжит свою работу «Школа новой политики» в Белгороде. Не останутся без внимания «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» и муниципальные выборы в регионе, сообщил источник в региональном отделении партии.

Напомним, ранее Белгородская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии “НОВЫЕ ЛЮДИ”, но белгородцы все равно голосовали за партию, самостоятельно вписывая в избирательные бюллетени ее название.

Политика: ВЫБОРЫ

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